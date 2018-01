FC Twente legt El Hamdaoui vast, AZ versterkt zich met Idrissi

El Hamdaoui zat zonder club na zijn vertrek in januari 2017 bij Al Taawon FC uit Saudi-Arabië en trainde sinds begin dit jaar mee bij Twente. Vier maanden geleden deed hij dat ook al bij AZ, maar dat was puur om zijn conditie op peil te houden.

"Het voelt vertrouwd om terug te zijn in Nederland. Dat het bij FC Twente is, vind ik mooi", aldus El Hamdaoui op de site van Twente. "Dit is een grote club met een mooi stadion en goede supporters. Oussama Assaidi ken ik en daar heb ik de afgelopen tijd meerdere keren contact mee gehad."

Twente is de vijfde club voor El Hamdaoui in de Eredivisie. De vijftienvoudig Marokkaans international speelde eerder in zijn loopbaan voor Excelsior, Willem II, Ajax en verdeeld over twee periodes bij AZ.

Landskampioen

In Alkmaar kende El Hamdaoui zijn meest succesvolle periode. Hij werd in 2009 kampioen met AZ en kroonde zich met 23 goals tot topscorer van de Eredivisie. In het buitenland kwam El Hamdaoui naast Al Taawon FC uit voor Umm-Salal SC uit Qatar, Tottenham Hotspur, Derby County, Malaga en Fiorentina.

El Hamdaoui is voor FC Twente de tweede aanwinst deze transferperiode. De huidige nummer zestien van de Eredivisie versterkte zich eerder deze week al met Adam Maher, die overkwam van PSV. Maher kan zaterdag al zijn debuut maken voor Twente in de uitwedstrijd tegen Roda JC Kerkrade.

Idrissi

Ook AZ versterkte zich in de voorhoede door Idrissi over te nemen van FC Groningen. De 21-jarige aanvaller, die nog tot medio 2020 onder contract stond in Groningen, gaat het shirt met rugnummer 22 dragen bij AZ.

"Ik was na het eerste gesprek met AZ gelijk overtuigd dat ik naar deze club moest gaan", aldus Idrissi in een eerste reactie. "AZ heeft een heel goede spelersgroep en het trainingscomplex straalt een topsportklimaat uit. Ik kijk heel erg uit naar de samenwerking met mijn nieuwe club."

Idrissi, die onder meer in de jeugdopleiding van Feyenoord speelde, maakte in 2015 bij Groningen zijn debuut in het profvoetbal. Sindsdien kwam de speler van Jong Oranje tot 62 wedstrijden in de Eredivisie.

Idrissi was vorig seizoen in 27 competitieduels goed voor vijf doelpunten. In de eerste helft van het huidige seizoen kwam de jonge aanvaller al vijf keer tot scoren in vijftien Eredivisiewedstrijden.

Huiberts

Directeur voetbalzaken Max Huiberts van AZ is in zijn nopjes met de komst van Idrissi. "Met Oussama hebben we een zeer talentvolle en veelzijdige aanvaller aan onze selectie toegevoegd", aldus Huiberts.

"Hij heeft in de jeugd bij Feyenoord als spits gespeeld en ontwikkelde zich sindsdien tot buitenspeler die op beide vleugels uit te voeten kan. Bij zijn vorige club en bij de nationale jeugdteams heeft hij bovendien aangetoond over scorend vermogen te beschikken."

AZ bezet momenteel de derde plek in de Eredivisie met acht punten achterstand op koploper PSV en drie op nummer twee Ajax. Idrissi kan vrijdagavond al zijn debuut maken voor AZ in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht.

