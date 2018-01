Feyenoord neemt Ayoub in zomer transfervrij over van FC Utrecht

De 23-jarige Ayoub werd dinsdag al medisch gekeurd door de Rotterdammers en tekende woensdag een contract voor vier jaar in De Kuip.

Ayoub hoopte al langer op een transfer, maar werd tot dusver telkens aan zijn contract gehouden door FC Utrecht. Omdat zijn verbintenis op 30 juni afloopt, kan hij gratis overstappen naar Feyenoord.

"Ik ga er in de wedstrijden die mij nog resteren alles aan doen met FC Utrecht zo hoog mogelijk te eindigen in de Eredivisie. Afgelopen seizoen namen enkele teamgenoten afscheid met het bereiken van Europees voetbal. Dat is waar ik ook voor ga", zegt de middenvelder op de site van de huidige nummer zes van de Eredivisie.

Ayoub maakte in januari 2013 zijn debuut in de hoofdmacht van FC Utrecht. Hij speelde tot dusver 155 officiële wedstrijden voor de club uit de Domstad, die naar verluidt PEC Zwolle-middenvelder Mustafa Saymak op het oog heeft als vervanger.

Ervaring

Technisch directeur Martin van Geel is vanzelfsprekend blij met het vastleggen van Ayoub. "Yassin heeft ondanks zijn jonge leeftijd van 23 jaar al flink wat ervaring in de Eredivisie", zegt de bestuurder op de site van Feyenoord.

"Hij is een uitstekende speler, van wie wij er van overtuigd zijn dat hij zich de komende jaren bij Feyenoord verder kan ontwikkelen. We zijn erg blij met zijn komst en kijken er naar uit om hem komende zomer in De Kuip te verwelkomen."

Met het aantrekken van Ayoub lijkt Van Geel in te spelen op een mogelijk vertrek van Tonny Vilhena of Karim El Ahmadi.

Volgende week woensdag staat voor Ayoub een pikante ontmoeting op het programma, want dan speelt hij met Utrecht de inhaalwedstrijd tegen Feyenoord. Dat duel ging in december niet door vanwege het winterse weer.

