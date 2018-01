KNVB handhaaft twee duels schorsing NAC-trainer Vreven

De tuchtcommissie van de KNVB bestrafte Vreven voor de winterstop omdat hij tijdens NAC-FC Twente (1-2) op agressieve wijze liet weten het niet eens te zijn met beslissingen van scheidsrechter Siemen Mulder.

Vreven ging aanvankelijk al niet akkoord met het voorstel van de aanklager en besloot vervolgens in beroep te gaan. Doordat de beroepszaak pas deze week diende, kon de Belg in de laatste wedstrijden voor de winterstop met FC Utrecht en sc Heerenveen nog gewoon op de bank plaatsnemen.

Bij de beroepszaak hield Vreven dinsdagavond nog een vurig betoog. "Ons is een resultaat onthouden en dan krijg je na twee gebaren zo'n zware schorsing. Dat vind ik niet in proportie", zei hij volgens VI.

"Ik had een slechte dag en de scheidsrechter had een mindere dag. So what? We toonden even haantjesgedrag en hadden daarna gewoon weer verder gekund. Het was geen slecht voorbeeld voor wie dan ook."

Vreven (44), die dus geen gehoor vond, mist door zijn schorsing het uitduel met PEC Zwolle (zaterdag) en de confrontatie met VVV-Venlo in de het eigen Rat Verlegh Stadion (27 januari).

Van Boekel

Vreven werd dit seizoen al een keer bestraft voor zijn gedrag langs de lijn. In november werd hij geschorst voor het duel met Excelsior. Die straf kreeg hij omdat hij tijdens de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo naar de tribune werd verwezen na commentaar op scheidsrechter Pol van Boekel.

Voormalig verdediger Vreven, die in Nederland uitkwam voor FC Utrecht, Vitesse en ADO Den Haag, is bezig aan zijn tweede seizoen als coach van NAC.

NAC vecht dit seizoen voor lijfsbehoud in de Eredivisie. De Bredanaars bezetten na achttien speelrondes de vijftiende plek en houden alleen FC Twente, Roda JC en Sparta Rotterdam onder zich.

