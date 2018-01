Willem van Hanegem heeft prostaatkanker

Dat zegt Van Hanegem in een interview in het AD. De oud-international blijft er rustig onder, zo zegt hij in de krant. "Of ik ziek ben? Nee zo voel ik me niet. Topfit ook niet. Nooit geweest trouwens."

Van Hanegem zegt dat hij in de komende zeven weken 35 keer bestraald gaat worden. Iedere werkdag krijgt 'De Kromme' een behandeling van naar eigen zeggen een kwartier.

De doktoren hebben de clubicoon van Feyenoord verteld dat hij er op tijd bij was en dat het allemaal goed komt.

Controle

De ziekte is bij een jaarlijkse medische controle vastgesteld. Volgens Van Hanegem werden er afwijkende bloedwaarden geconstateerd die mogelijk konden duiden op prostaatkanker. Na nader onderzoek bleek dat ook het geval.

In eerste instantie schrok Van Hanegem van het nieuws. "Ik dacht, dat zegt die man niet voor de gein", aldus de oud-middenvelder, die met Oranje in de verloren WK-finale speelde van 1974.

Privé

Van Hanegem, die als speler van Feyenoord de Europa Cup I en III en de Wereldbeker won en driemaal landskampioen werd, treedt nu pas met het nieuws naar buiten, omdat hij het geen zaak voor de buitenwereld vond. Doordat hij elke dag naar het ziekenhuis moet en mensen hem daar herkenden en journalisten hem belden, heeft hij nu toch zijn verhaal gedaan.

Ondanks het zware nieuws is hij niet van plan het rustiger aan te gaan doen, zo zegt hij in de krant. "Ik sta steeds na een kwartier buiten. Ik blijf gewoon veel golfen, columns maken voor het AD en wedstrijden kijken voor Ziggo."