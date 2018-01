Leicester en West Ham ontsnappen, Stam en Luhukay ook verder in FA Cup

Door een fortuinlijk doelpuntloos gelijkspel op 6 januari bij de middenmoter van de League One moest Leicester, de landskampioen van 2016, op herhaling in het eigen King Power Stadium.

Kelechi Iheanacho voorkwam met twee treffers een tweede blamage voor de 'Foxes': 2-0. Daardoor mag Leicester zich op zaterdag 27 januari ten koste van Peterborough United, dat ook uitkomt op het derde niveau, proberen te plaatsen voor de achtste finales.

Het hoogtepunt van de wedstrijd was de invalbeurt van Jamie Vardy. De 31-jarige spits hielp Fleetwood Town in het seizoen 2011/2012 met 31 doelpunten aan promotie naar het profniveau en kon anderhalve week geleden door een blessure niet meedoen tegen zijn vorige club.

West Ham

Ook West Ham had een replay nodig tegen een club die uitkomt in de League One. Shrewsbury Town hield de Londenaren tien dagen geleden nog op 0-0, maar moest dinsdag na een verlenging in het olympisch stadion alsnog buigen: 1-0.

Reece Burke brak pas in de 22e minuut van de extra tijd de ban voor de 'Hammers' van David Moyes. West Ham speelt in de volgende ronde tegen Wigan Athletic of AFC Bournemouth, die woensdag nog tegen elkaar op herhaling moeten.

Stam

Het Reading van manager Jaap Stam plaatste zich ook voor de vierde ronde. De IJslander Jon Dadi Bödvarsson hielp de 'Royals' in de replay met een hattrick langs vierdedivisionist Stevenage: 3-0.

Stam gunde drie landgenoten speeltijd: Leandro Bacuna, Pelle Clement en Roy Beerens. Reading treft bij de laatste 32 een andere Nederlandse trainer. Jos Luhukay won met zijn nieuwe club Sheffield Wednesday van Carlisle United (2-0).

Croky Cup

in België drongen Jordy Clasie, Stefano Denswil en Ruud Vormer met Club Brugge door tot de halve finales van het nationale bekertoernooi. De koploper van De Jupiler Pro League haalde hard uit tegen nummer twee Charleroi: 5-1.

Brandon Mechele (twee keer), Hans Vanaken (twee keer) en Wesley Moraes verzorgden de productie van 'Blauw-Zwart' in het Jan Breydelstadion. De eretreffer kwam op naam van Francis N'Gang.

Zowel Clasie, Denswil als Vormer had een basisplaats gekregen van Ivan Leko. Laatstgenoemde, die ook de aanvoerdersband droeg, werd halverwege de tweede gewisseld door zijn Kroatische coach.

In de halve finales spelen de Bruggenaren tegen Standard Luik. De andere finalist komt uit de ontmoeting tussen KRC Genk en KV Kortrijk.