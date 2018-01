Advocaat houdt goed gevoel over aan 'onterecht verlies' bij Sparta-debuut

Door een goal van Mason Mount nam Vitesse de drie punten mee naar Arnhem (0-1), maar Advocaat ziet voldoende aanknopingspunten om de tweede seizoenshelft met vertrouwen tegemoet te zien.

"Dit was een totaal onnodige nederlaag", analyseert Advocaat na afloop voor de camera van FOX Sports. "We hebben mogelijkheden gehad om de wedstrijd naar ons toe te trekken, maar dat hebben we niet gedaan."

Volgens de oud-bondscoach zat het met het spel van Sparta wel snor, de nederlaag ten spijt. "We hebben naar behoren gespeeld, al kan het altijd beter. Ik heb ook tegen de spelers gezegd dat we alleen de positieve dingen eruit moeten halen. Met die instelling ga je gewoon punten halen."

Advocaat vindt het verlies dan ook enigszins geflatteerd. "Ik had gewoon een goed gevoel. Ik zeg zelden tegen een ploeg die verliest dat ik er een gevoel bij heb, maar dat heb ik nu wel gedaan. Deze nederlaag is eigenlijk niet terecht."

In de laatste wedstrijd voor de winterstop zag Advocaat vanaf de tribune nog hoe Sparta kansloos onderuitging bij FC Groningen. "Als je dat gezien hebt en je ziet ze vanavond... Ik zei al: 'Ja jongens, jullie hebben het wel begrepen.'"

Güveli

Hoewel hij met name in de eerste helft had genoten van de "beweeglijke" spits Fred Friday, die als huurling overkwam van AZ, baalde Advocaat van het nieuws over een andere aanwinst.

Yigithan Güveli speelde in afwachting van de definitieve afronding van zijn huurovergang nog mee in het bekerduel van Fenerbahçe met Istanbulspor, maar raakte daarin geblesseerd en moest per brancard van het veld.

De ervaren trainer had geen goed woord over voor de beslissing om Güveli mee te laten doen bij Fenerbahçe. "Mocht het echt zo zijn dat hij een zware hamstringblessure heeft, dan hoeft hij niet meer te komen", aldus Advocaat. "De afspraak was dat hij morgen zou komen."

"Ik begrijp niet dat dit gebeurt. Als het niet doorgaat, moeten ze ons maar andere speler geven", doelt hij op zijn voormalige werkgever Fenerbahçe. "Ik weet er wel eentje", aldus Advocaat, die geen naam prijs wil geven en alleen kwijt wilde dat het om een Turkse international gaat.

Door het verloren inhaalduel nam Sparta de laatste positie in de Eredivisie over van Roda JC. Aanstaande zondag ontvangen de Rotterdammers stadgenoot Excelsior op Het Kasteel.

