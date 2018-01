Van Praag stelt vast dat Infantino op goede weg is met 'open' FIFA

"Er was geen openheid bij de FIFA", zegt Van Praag dinsdag in Amsterdam bij de vijfde Executive Football Summit. "We hebben Infantino gevraagd dat te veranderen. Dat kost tijd. Je moet ook de hele cultuur van een organisatie veranderen."

Infantino werd in februari 2016 benoemd tot voorzitter van de FIFA. "Hij is op de goede weg", oordeelt 'gastheer' Van Praag. De Zwitser maakt tijdens verscheidene bijeenkomsten een rondgang langs alle 211 bij de wereldvoetbalbond aangesloten federaties.

Als FIFA-voorzitter wil hij dat landen meer inspraak krijgen en meedenken. Behalve de KNVB waren dinsdag ook de bonden van Iran, Kirgizië, Myanmar, Singapore, Sri Lanka, Anguilla, Aruba, Curaçao, Suriname, Oostenrijk, Kroatië, Estland, Duitsland, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Zwitserland, Wales en Armenië te gast.

Van Praag vond de bijeenkomst in Amsterdam met de andere landen zeer nuttig en juicht een rondgang langs alle landen toe. "Bij de UEFA doen we dit al langer. Het is goed dat Gianni dit heeft ingevoerd."

Waarden

Infantino zelf benadrukte in Amsterdam nog eens dat hij zich zorgen maakt over de steeds verder oplopende transfersommen en salarissen in het internationale voetbal en het steeds toenemende verschil tussen de grote en kleine voetballanden.

"Natuurlijk moeten we daarnaar kijken", zei de Zwitser. "Maar dat is niet iets van vandaag. Daar zijn we al langer mee bezig. We moeten de traditionele waarden van de voetbalsport beschermen. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid daar oplossingen voor te bedenken."

Concrete punten leverde de Executive Football Summit nog niet op. De komende tijd volgen nog meer bijeenkomsten. Na de laatste meeting, in maart in Peru, gaat de FIFA met de suggesties en ideeën aan de slag. Infantino heeft dan alle 211 bij de FIFA aangesloten bonden gehoord.

"Transparantie en openheid zijn belangrijk. Maar we zijn niet perfect. We moeten leren van fouten uit het verleden. Het beschermen van de sport, doping, matchfixing, geweld in stadions, racisme; er zijn genoeg punten om naar te kijken", aldus Infantino.

Beladen

Infantino liet bij de wat meer beladen onderwerpen niet het achterste van zijn tong zien. De Zwitser bleef redelijk op de vlakte over het dopingschandaal in Rusland, waar dit jaar het WK is. Wel wees de voorzitter erop dat de testen van alle Russische voetballers, bij zowel het laatste WK, EK als de Confederations Cup, negatief waren. "En dat zijn testen die buiten Rusland zijn uitgevoerd."

Over de invoering van de videoscheidsrechter zei Infantino: "Het is topprioriteit om het systeem te finetunen. We moeten voorzichtig zijn met veranderingen die we doorvoeren."