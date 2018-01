Feyenoord vindt dat natuurgras prioriteit moet krijgen boven video-arbiter

"De KNVB moet de financiële reserves niet aanwenden voor een videoreferee bij alle wedstrijden, maar deze gebruiken om de kunstgrasdiscussie op te lossen", zei algemeen directeur Jan de Jong dinsdag op de nieuwjaarsreceptie van de Rotterdamse club.

Terwijl zeven van de achttien Eredivisieclubs op kunstgras spelen, ligt er nog geen concreet plan om natuurgras verplicht te stellen. Bij de video-arbiter ligt dat anders. In maart wordt besloten of er vanaf volgend seizoen bij elke Eredivisiewedstrijd een video-arbiter is, zoals nu al het geval is in de Duitse Bundesliga en de Franse Ligue 1.

"Wij geloven dat voetbal uitsluitend op echt gras gespeeld moet worden", benadrukte De Jong. "Laten we dat eerst voor elkaar krijgen, de videoref komt later wel."

KNVB-beker

De Jong, die in het najaar Eric Gudde opvolgde, gebruikte zijn speech verder om de naam van de nieuwe trainingsaccommodatie bekend te maken. Het complex, dat komende zomer af moet zijn, gaat 1908 heten; een verwijzing naar het oprichtingsjaar van Feyenoord.

Ook vertelde hij over de sportieve ambities van de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst in de tweede seizoenshelft. "We willen de KNVB-beker winnen", zei De Jong. "Daar richten we ons op. De beker is een hoofdprijs."

De bekerfocus van Feyenoord, dat eind deze maand PSV treft in de kwartfinales, lijkt het gevolg van de achterstand van de Rotterdammers in de Eredivisie op koploper PSV (veertien punten) en nummer twee Ajax (negen punten).

Jager

Toch heeft De Jong de landstitel nog niet uit zijn hoofd gezet. "Vorig jaar waren we de prooi, nu zijn we de jager. We gaan de achtervolging inzetten. Halverwege moet je als Feyenoord ook gewoon zeggen dat die ambitie er is."

"Met drie prijzen (landstitel, KNVB-beker en Johan Cruijff Schaal) zijn we de afgelopen anderhalf jaar verwend, maar zeker niet verzadigd. Dit smaakt naar meer. En zeker voor mij, omdat ik net begonnen ben bij Feyenoord en het winnen van een prijs nog niet geproefd heb."

De tweede seizoenshelft van Feyenoord begint zondag met de Klassieker tegen Ajax. Het duel in de Arena begint om 14.30 uur.

