Clubloze Ligeon tekent na proefperiode contract bij PEC Zwolle

Ligeon wist de technische staf onder leiding van trainer John van 't Schip tijdens zijn proefperiode en het trainingskamp in Spanje te overtuigen van zijn kwaliteiten en zet zijn handtekening onder een contract tot medio 2020.

"Hier ben ik heel blij mee en dit was natuurlijk het doel van mijn stageperiode", reageert Ligeon op de website van PEC. "Vanaf het eerste moment voel ik me erg prettig bij PEC Zwolle. Ik ben goed opgevangen en zowel de staf als spelers gaven mij tijdens het trainingskamp het gevoel dat ik er echt bij hoor."

Afgelopen zomer liet Ligeon zijn contract bij Slovan Bratislava ontbinden. Voor zijn periode in Slowakije kwam hij uit voor FC Utrecht, Willem II, NAC Breda en Ajax. Uitgerekend tegen zijn voormalige club NAC kan hij zaterdag al debuteren voor PEC Zwolle.

"Ik heb zin om weer in de Eredivisie actief te zijn en kan dan ook niet wachten totdat de competitie weer begint", aldus Ligeon, die zich op de beide backposities zal richten en daarvoor gaat concurreren met onder anderen aanvoerder Bram van Polen, Kingsley Ehizibue en Dico Koppers.

Gretige indruk

Technisch directeur Gerard Nijkamp is ook in zijn nopjes met de overeenkomst. "Met de komst van Ruben vergroten we onze bezetting in de defensie. Het is daarbij extra prettig dat hij op verschillende plekken in de verdediging uit de voeten kan."

"Ruben maakte vanaf de eerste training in 2018 een fitte en gretige indruk en past met zijn persoonlijkheid hartstikke goed bij onze club", aldus Nijkamp, die met Ligeon zijn eerste winterse versterking binnen heeft.

PEC treedt zaterdagavond voor eigen publiek aan tegen NAC Breda. De Zwolse formatie van Van 't Schip heeft na een uitstekende competitiestart een achterstand van vijf punten op nummer drie AZ.

