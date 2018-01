Feyenoord wacht alleen nog op akkoord tussen Van Persie en Fenerbahçe

De 34-jarige Van Persie moet alleen nog ontbinding van zijn contract overeenkomen met zijn huidige werkgever Fenerbahçe.

"Het is heel simpel", aldus de Jong. "Van Persie en Feyenoord hebben overeenstemming bereikt. We zijn er echt uit met elkaar en Robin wil heel graag bij Feyenoord voetballen. En Feyenoord wil graag met Van Persie verder."

"Maar de afhandeling van zijn contract bij Fenerbahçe, dat loopt tot het einde van het seizoen, is nog lastig. Dat contract moet ontbonden worden. Dat is iets tussen Van Persie, zijn zaakwaarnemer en Fenerbahçe. Wij zitten daar niet aan tafel en hebben daar nul invloed op en hopen dat dat zo snel mogelijk is opgelost."

Toch heeft De Jong goede hoop dat de terugkeer van Van Persie op korte termijn afgerond wordt. De kersverse directeur sluit zelfs niet uit dat de aanvaller zondag al inzetbaar is tegen Ajax. "Het kan zo snel gaan dat hij morgen of overmorgen aansluit bij de selectie. Maar daar hebben wij op moment geen invloed op", benadrukt hij.

Principes

De komst van de ervaren aanvaller hangt al enige tijd in de lucht. Van Persie beschikt over een aflopende verbintenis en hoopt daarom op medewerking van Fenerbahçe. De Rotterdammer kwam dit seizoen slechts vier keer in actie voor Turkse topclub.

Volgens De Jong heeft Van Persie zijn zinnen zelf ook volledig op een rentree in De Kuip gezet. "Terugkeren bij Feyenoord is toch even wat mooier dan dat je je laatste jaren van een prachtige voetbalcarrière afsluit in een of andere woestijn. Maar je hebt nu eenmaal principes en vaste lasten."

Trainer Giovanni van Bronckhorst sprak eerder al de hoop uit dat hij in de tweede seizoenshelft kan beschikken over zijn oud-ploeggenoot. "Iedereen weet hoe ik over Robin denk", zei hij tegen het AD. "We hebben geprobeerd hem al in de zomer te halen. Zijn komst zal voor deze groep heel goed zijn."

Arsenal

In 2002 debuteerde Van Persie in het eerste elftal van Feyenoord, dat hem op 13-jarige leeftijd overnam van stadgenoot Excelsior. Ruim twee jaar en een UEFA Cup-winst later verkaste hij voor zo'n 4,5 miljoen euro naar Arsenal, waarvoor hij acht seizoenen bleef spelen.

In de zomer van 2012 maakte hij de veelbesproken overstap naar concurrent Manchester United. Na drie seizoenen op Old Trafford – waar hij voor het eerst een landstitel mocht vieren - kwam hij niet meer in de plannen van de toenmalige manager Louis van Gaal voor, waarop hij Dirk Kuijt opvolgde bij Fenerbahçe.

Ook bij Feyenoord moet hij weer in de voetsporen treden van Kuijt, die afgelopen zomer zijn carrière besloot met het kampioenschap. Net als de gestopte Katwijker moet Van Persie de huidige nummer vijf van de Eredivisie van ervaring voorzien.

Door zijn gebrek aan speeltijd bij Fenerbahçe was Van Persie lange tijd uit beeld bij het Nederlands elftal. Afgelopen zomer mocht de topscorer aller tijden voor het eerst in bijna twee jaar weer eens meedoen bij Oranje.

Klassieker

Feyenoord hervat de competitie aanstaande zondag uitgerekend met de Klassieker tegen aartsrivaal Ajax. De regerend landskampioen Feyenoord staat momenteel vijfde, op veertien punten van koploper PSV. Ajax is de nummer twee en staat nu nog negen punten voor op de Rotterdamse rivaal.

