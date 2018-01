Diego Carlos vindt straf voor 'natrappende' arbiter niet zijn probleem

"Chapron is gisteren voorlopig geschorst, maar dat is niet mijn probleem", zei de 24-jarige Diego Carlos dinsdag op een persconferentie in aanloop naar het competitieduel met Toulouse van woensdagavond. "Ik ben alleen blij dat ik weer terug in de ploeg ben."

De Braziliaan liep de 45-jarige Chapron zondag in de blessuretijd van het duel in Nantes per ongeluk in zijn rug. De arbiter struikelde daardoor en gaf Diego Carlos vervolgens, nog voor hij overeind krabbelde, een schop tegen het onderbeen. (Bekijk de beelden)

Chapron bestrafte Diego Carlos ook nog eens met een gele kaart. Het was het tweede geel voor de verdediger, die dus met rood van het veld moest.

Chapron bood maandag zijn excuses aan en gaf toe dat Diego Carlos hem niet expres omverliep. De rode kaart van de Braziliaan is inmiddels kwijtgescholden door de Franse voetbalbond FFF, waardoor hij woensdag gewoon kan spelen tegen Toulouse.

"Het is historisch wat er gebeurd is, dit was nog nooit vertoond", beseft Diego Carlos. "Daarom praten we er zoveel over."

Rustig

De oud-speler van het Portugese Estoril zei dinsdag dat hij niet doorhad wat er precies gebeurd was toen hij geraakt werd door Chapron.

"Na zijn schop, keek ik hem aan en vroeg ik: 'Wat heb je gedaan? Ik begrijp het niet, vertel het me.' En daarna stuurde hij me uit het veld."

"Ik duwde hem een beetje, omdat ik wilde weten wat hij precies gedaan had. Maar ik bleef rustig. De andere spelers op het veld vroegen zich ook af wat er gebeurd was. Niemand begreep het."

Chapron, die sinds 2006 actief is in de Franse Ligue 1 en een jaar later internationaal scheidsrechter werd, werd maandag door de FFF tot nader order geschorst en van het competitieduel tussen Angers en Troyes van woensdag afgehaald.

De arbiter zal spoedig door de tuchtcommissie gehoord worden, waarna zijn definitieve straf bepaald wordt.

