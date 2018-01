Cillessen blijft vechten om 'geweldige' Ter Stegen uit basis te spelen

"Ik blijf trainen voor mijn droom om ooit de eerste doelman van FC Barcelona te worden", zegt de 28-jarige Cillessen dinsdag in een interview met de Spaanse krant Mundo Deportivo.

De 38-voudig international van Oranje heeft sinds zijn overgang van Ajax naar de Catalaanse topclub aan het eind van de zomer van 2016 pas één Primera Division-duel en twee Champions League-wedstrijden gespeeld. Zijn concurrent Ter Stegen (25) geldt als de onbetwiste nummer één onder de lat bij Barça.

"Marc is dit seizoen een van de beste keepers ter wereld en daarom is het moeilijk om te zeggen dat ik zou moeten spelen. Ik ben niet dom", aldus Cillessen. "Door zijn geweldige spel accepteer ik mijn rol als tweede keus. Onze relatie is ook uitstekend. We halen het beste uit elkaar."

"Maar als Marc minder zou gaan presteren, dan lijkt het me logisch dat ik meer zou willen spelen. Maar voor nu gaat het heel goed met hem en dat accepteer ik. Maar ik zal blijven vechten om mijn doel te bereiken."

Beker

Cillessen krijgt sinds zijn komst naar Barcelona wel de kans in de Spaanse beker. Woensdag zal hij normaal gesproken weer mogen keepen in de uitwedstrijd tegen Espanyol, het heenduel in de kwartfinales van de Copa del Rey.

De beker is een van de drie prijzen waar Barcelona nog vol voor in de running is. De ploeg van trainer Ernesto Valverde heeft halverwege de competitie liefst negen punten voorsprong op de nummer twee Atletico Madrid en speelt volgende maand in de achtste finales van de Champions League tegen Chelsea.

Barça heeft dit seizoen nog niet verloren in die drie competities. "Onze huidige ongeslagen reeks is geweldig", zegt Cillessen. "Dit is waarom je voetballer bent. Je wilt nooit verliezen."

"Ik denk dat we dit seizoen stabieler zijn geworden. Vorig seizoen wilden we nog weleens verliezen als we minder speelden, maar nu trekken we het altijd nog recht in de tweede helft."

Espanyol-FC Barcelona begint woensdagavond om 21.00 uur.