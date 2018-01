Björn Kuipers fluit zondag Klassieker in Arena

De 44-jarige Oldenzaler geldt al jarenlang als de beste Nederlandse arbiter. Binnenkort hoort Kuipers of hij met zijn vaste assistenten Sander van Roekel en Erwin Zeinstra komende zomer naar het WK in Rusland mag.

Kuipers is sinds 2007 internationaal arbiter en was actief op de EK's van 2012 en 2016 en het WK in 2014. Ook floot hij de Champions League-finale in 2014 tussen Real Madrid en Atlecito Madrid (4-1 na verlenging).

Het wordt Kuipers' tweede topper dit seizoen. Eerder floot hij PSV-Feyenoord (1-0). De Klassieker in De Kuip (1-4 zege Ajax) stond in oktober onder leiding van Danny Makkelie.

Ten Hag

De Klassieker wordt het officiële debuut van Erik ten Hag op de bank bij Ajax. De trainer kwam eind december over van FC Utrecht om de ontslagen Marcel Keizer op te volgen.

Feyenoord hoopt met Robin van Persie aan te kunnen treden in de Arena. Eind vorige week liet de Rotterdamse club weten dat de terugkeer van de 102-voudig international nagenoeg rond is. Het is overigens onduidelijk of de 34-jarige spits, die eerder tussen 2002 en 2004 in De Kuip speelde, zondag al wedstrijdfit is.

Ajax staat op de tweede plek in de Eredivisie met vijf punten achterstand op PSV. Feyenoord heeft nog een duel minder gespeeld en moet veertien punten goedmaken op de koploper.

PSV

PSV krijgt zondag in Almelo tegen Heracles (aftrap 16.45 uur) te maken met Ed Janssen. De Limburgse arbiter maakte in de winterstop bekend dat hij na dit seizoen stopt als scheidsrechter in het betaald voetbal.

Serdar Gözübüyük opent vrijdagavond de negentiende speelronde van de Eredivisie bij het duel tussen subtoppers FC Utrecht en AZ. De Alkmaarders staan op de derde plek met acht punten achterstand op PSV.

Dinsdagavond staat de eerste wedstrijd na de winterstop op het programma. Bij het inhaalduel tussen Sparta Rotterdam en Vitesse is Makkelie de scheidsrechter.

Hij kreeg sinds medio december geen wedstrijden toebedeeld van de KNVB vanwege vermeende belangenverstrengeling. Makkelie had een lening gekregen van oud-arbiter Jaap Uilenberg, die in de scheidsrechterscommissie van de UEFA zit. Begin januari maakte de bond bekend dat de situatie was uitgesproken en dat Makkelie na de winterstop weer zou worden ingezet.

