Duurbetaalde Tevez noemt Chinese periode 'leuke vakantie'

Tevez tekende eind 2016 een contract voor twee jaar in Shanghai. Naar verluidt zou hij 80 miljoen gaan verdienen in die periode. Na zestien duels en vier doelpunten keerde de aanvaller weer terug naar zijn jeugdliefde Boca Juniors.

"Het was prima, ik heb zeven maanden vakantie kunnen vieren", zegt de oud-spits van onder meer Manchester United, Manchester City en Juventus tegen het Argentijnse TyCsports.

De 33-jarige aanvaller werd fel bekritiseerd in China, omdat hij enkele kilo's te zwaar zou zijn.

Dochter

Tevez is blij dat hij weer terug is bij Boca Juniors. Eerder speelde hij tussen 2001 en 2004 en tussen 2015 en 2016 voor de Argentijnse grootmacht.

"Toen ik in China landde, wilde ik eigenlijk al terug naar Boca. Na mijn laatste wedstrijd in het Bombonera-stadion huilde mijn oudste dochter. 'Papa laten we hier blijven', zei ze", vertelt Tevez.

De Argentijnse legende Diego Maradona, die een seizoen bij Boca speelde, is blij met de terugkeer van Tevez. "Hij heeft een zak vol dollars meegenomen en is nu terug bij Boca, dat is perfect."

De laatste jaren zijn diverse spelers uit Zuid-Amerika en Europa naar de Chinese competitie vertrokken, waar zij vaak lucratieve contracten tekenden. Onder president Xi Jinping wordt er fors geïnvesteerd om het Chinese voetbal naar een hoger niveau te tillen.