NEC mede dankzij eigen doelpunten Sturing ten onder bij FC Oss

De verdediger zette de thuisploeg al na vier minuten onbedoeld op voorsprong, waarna Istvan Bakx er nog voor rust 2-0 van maakte.

NEC drong met name na rust stevig aan, maar slaagde er niet in de achterstand te verkleinen. Een kwartier voor tijd bezegelde Sturing met zijn tweede eigen treffer van de avond het lot van zijn ploeg. Bij Oss kreeg Mats Grotenbreg in de slotfase nog rood.

Door de derde nederlaag van het seizoen blijft NEC tweede staan, met 43 punten uit twintig duels. Fortuna Sittard is met één punt meer koploper. FC Oss klimt naar de zevende plek.

Middenmoter SC Cambuur was maandag met 1-0 te sterk voor Jong AZ, de nummer voorlaatst op de ranglijst. Xander Houtkoop was in de tweede helft de maker van de enige treffer.

