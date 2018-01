Spits Luuk de Jong maakt seizoen gewoon af bij PSV

De Jong stond onder meer in belangstelling van het Mexicaanse Club America, maar van een transfer zal het niet komen. "PSV wil met mij erbij vol voor het kampioenschap gaan. En ik begrijp die keuze", zegt de spits maandag tegen het AD. "Het is nu zeker dat ik blijf, ja, in elk geval tot de zomer."

De aanvaller, die nog tot medio 2020 onder contract staat in het Philips Stadion, is dit seizoen lang niet altijd zeker van een basisplaats en worstelde opzichtig met zijn vorm. De Jong stond op een gegeven moment liefst 1132 minuten droog.

De kans is groot dat de spits in de zomer alsnog vertrekt, misschien zelfs wel naar Mexico. "Misschien dat de stap naar Mexico nog wel een optie is in de toekomst. Ik wacht het af."

Schaal

Eerst wil De Jong nog graag een keer met de schaal staan. "PSV stelt het kampioenschap centraal en ik ga vol in die ambitie mee. Een derde keer de titel pakken met PSV zou misschien wel het best denkbare afscheid zijn."

Bij PSV is Jürgen Locadia voorlopig nog uitgeschakeld met een hamstringblessure. De Eindhovenaren versterkten zich deze transferperiode al met het Argentijnse aanvalstalent Maximiliano Romero.

De Eindhovenaren hervatten de competitie op 21 januari met een uitwedstrijd tegen Heracles Almelo. PSV verdedigt een voorsprong van vijf punten op achtervolger Ajax.

