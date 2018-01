Oefeninterland Oranje tegen Spanje gaat vermoedelijk niet door

De KNVB wil maandag niet bevestigen dat de interland inderdaad wordt geschrapt dan wel verplaatst. Volgens een woordvoerder van de bond is er een "verschil van inzicht" met de Spaanse bond. "Daarover zijn we nu met elkaar in gesprek", zegt hij tegen NUsport.

Volgens Spaanse media is het oefenduel met Oranje tot nader order uitgesteld. De Spaanse bond zou voor een duel met Argentinië hebben gekozen, omdat 'La Roja' voor het eerst een interland afwerkt in het nieuwe stadion Wanda Metropolitano in Madrid en daarvoor een sterke tegenstander zou willen hebben.

Oranje zou eind maart twee oefeninterlands spelen. Op 23 maart is Engeland de tegenstander in Amsterdam, waarna vier dagen later Spanje als sparringspartner zou fungeren. Een locatie was nog niet bekend.

De bedoeling is dat Oranje tegen die tijd een nieuwe bondscoach heeft. Onder de vorige bondscoach Dick Advocaat, die de taken van de ontslagen Danny Blind overnam, wist Oranje zich niet voor het WK van komende zomer in Rusland te plaatsen.

Het WK 2018 is het tweede grote toernooi op rij waarop Oranje ontbreekt. Ook het EK van 2016 ging aan de neus van het Nederlands elftal voorbij. Het team bekleedt momenteel de twintigste plaats op de wereldranglijst. Spanje staat daarop zesde, Argentinië is vierde.