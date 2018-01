Armenteros op weg naar FC Utrecht, Hansen weer naar Heerenveen

Armenteros speelt pas een half jaar voor Benevento in de Italaanse Serie A, maar zou om persoonlijke redenen terug willen naar Nederland, meldden Italiaanse media. De Zweed was dit seizoen één keer trefzeker voor Benevento.

Het afgelopen seizoen kwam hij nog uit voor Heracles Almelo, waar hij uitgroeide tot een van de meest scorende spitsen van de Eredivisie.

Armenteros speelde eerder in Nederland ook voor sc Heerenveen, Feyenoord en Willem II. In het buitenland kwam de Zweed met Cubaanse roots uit voor RSC Anderlecht en FK Qarabag.

Hansen

Hansen staat ook de tweede helft van het seizoen bij sc Heerenveen onder de lat. De 27-jarige Deen werd de eerste seizoenshelft ook al gehuurd van het Duitse Ingolstadt en kwam tot zeven duels.

Door de blessure van eerste keus Warner Hahn, die wederom geblesseerd is geraakt aan een schouder, is besloten om Hansen een halfjaar langer te huren.

Tegenover de terugkeer van Hansen staat het vertrek van middenvelder Simon Thern. De Zweed maakt definitief de overstap naar het Zweeds IFK Norrköping.

Avdijaj

Avdijaj moet Roda JC de komende maanden aan doelpunten helpen. De 21-jarige enkelvoudig international van Kosovo wordt tot de zomer gehuurd van Schalke 04.

Avdijaj speelde in de jeugd bij VfL Osnabrück en daarna bij Schalke, waar hij in 2014 debuteerde in het eerste elftal. Hij kwam daarna anderhalf jaar uit voor het Oostenrijkse Sturm Graz.

"Donis heeft ervaring in Europese wedstrijden en kan op meerdere aanvallende posities uit de voeten. Hij is een technisch begaafde speler die scorend vermogen heeft", aldus Harm van Veldhoven, technisch directeur van Roda JC, dat op de laatste plek in de Eredivisie staat.

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie