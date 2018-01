FC Barcelona moet Dembélé opnieuw missen door blessure

De blessure kwam aan het licht na de competitiewedstrijd van zondag tegen Real Sociedad, die Barcelona met 4-2 won.

Onderzoek wees uit dat een spier in zijn bovenbeen beschadigd is. Het is niet dezelfde spier in de hamstring die Dembélé de eerste seizoenshelft lang aan de kant hield.

De 20-jarige Dembélé kwam begin dit seizoen voor ruim 100 miljoen euro over van Borussia Dortmund. De Frans international raakte al na enkele wedstrijden zwaar geblesseerd en maakte begin dit kalenderjaar pas weer speelminuten.

Champions League

Barça hoopt dat Dembélé weer fit is voor het treffen met Chelsea in de achtste finales van de Champions League op 20 februari. De eerstvolgende wedstrijd van de Catalaanse club is woensdag om 21.00 uur in Camp Nou het heenduel in de kwartfinale van de Copa del Rey.

Naast Dembélé ontbreekt Andres Iniesta tegen Espanyol. De captain kwakkelt met zijn rechterkuit en heeft tijd nodig voor het herstel.

