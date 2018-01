Maher verlaat PSV en maakt seizoen af bij FC Twente

"Ik had gelijk een goed gevoel bij FC Twente. Het is een club met veel uitstraling, met supporters die voor het voetbal leven", zegt Maher in een eerste reactie op de website van Twente.

"Twente staat nu op een positie waar het niet hoort. Ik wil graag helpen om te klimmen. In het begin is het altijd even wennen, maar ik voel me fit en klaar om te spelen."

De vijfvoudig Oranje-international kon PSV amper rekenen op speeltijd. Afgelopen seizoen werd Maher al uitgeleend aan het Turkse Osmanlispor en dit jaar liet trainer Phillip Cocu hem slechts één keer vlak voor tijd invallen in de Eredivisie.

Jan van Halst, algemeen directeur van Twente, is blij dat Maher voor de Enschedese club gekozen heeft. "Het leek aanvankelijk geen haalbare kaart, maar omdat alle partijen water bij de wijn hebben gedaan is het nu toch gelukt", aldus Van Halst.

"Adam is een creatieve middenvelder, die graag de bal wil hebben. Een speler die - met zijn kwaliteiten en ervaring - wat ‘extra’s kan brengen. We zien uit naar zijn inbreng."

Zijspoor

De 24-jarige Maher is de eerste winterse aankoop van FC Twente. De clubloze Mounir El Hamdaoui (33) trainde afgelopen week mee bij de Enschedeërs en wordt mogelijk aanwinst nummer twee.

Trainer Gertjan Verbeek kent Maher nog van hun gezamenlijke tijd bij AZ, waar de middenvelder de jeugdopleiding doorliep. In 2010 liet Verbeek hem debuteren in de hoofdmacht en in 2013 wonnen ze samen de KNVB-beker met de Alkmaarse club. 'Natuurlijk speelt mijn keuze mee dat ik opnieuw met Verbeek kom te werken", vertelt Maher.

Met PSV, dat ongeveer zeven miljoen euro voor hem betaalde, won Maher zowel in 2015 als in 2016 de landstitel, maar hij verloor in de loop van de seizoenen ook zijn basisplaats en belandde op een zijspoor. Doordat het contract van Maher bij PSV ontbonden is, hoeft Twente geen transfersom te betalen.

Mogelijk maakt Maher zaterdag al zijn debuut voor de nummer zestien van de Eredivisie. De Tukkers spelen dan om 18.30 uur uit tegen hekkensluiter Roda JC. Een week later wacht Maher en Twente in de Grolsch Veste een confrontatie met PSV.

