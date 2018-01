Reservedoelman Vermeer wil deze maand vertrekken bij Feyenoord

De 32-jarige Vermeer wil binnen 24 uur een gesprek met de clubleiding van Feyenoord, schrijft De Telegraaf maandag. Tijdens het trainingskamp in Marbella kreeg hij vorige week van trainer Giovanni van Bronckhorst te horen dat Brad Jones ook komend half jaar de eerste keeper is.

"Ik ben naar Feyenoord gekomen om te spelen en niet om op de bank te zitten", zegt Vermeer. "We moeten praten met de trainer en de clubleiding."

Het contract van Vermeer loopt nog tot medio 2020. De vijfvoudig international van Oranje werd in augustus 2014 voor één miljoen euro overgenomen van Ajax.

Blessures

In zijn eerste twee seizoenen was Vermeer eerste keeper in De Kuip. In juli 2016 scheurde de doelman een achillespees, waardoor hij een halfjaar uit de roulatie was.

Feyenoord haalde Jones als vervanger en werd met de Australiër voor het eerst in achttien jaar landskampioen. Ook in de voorbereiding op dit seizoen raakte Vermeer geblesseerd. Hij scheurde een pees in zijn hand en was zo'n twee maanden uitgeschakeld.

De ervaren keeper probeerde zich vorige week tijdens het trainingkamp weer in de basis te knokken, maar dat bleek tevergeefs. Nadat Van Bronckhorst bekendmaakte dat Jones ook de komende maanden de voorkeur krijgt, kon Vermeer het niet opbrengen om in het oefenduel met Luzern (2-1 zege) een helft te keepen.

"Het is niet de bedoeling om nog twee jaar op de bank te zitten", aldus Vermeer. "Ik heb nu niet de leeftijd om reservedoelman te zijn."

Feyenoord hervat de Eredivisie zondag met de Klassieker in de Arena tegen Ajax. Het duel begint om 14.30 uur.

