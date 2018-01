Franse arbiter Chapron voorlopig geschorst wegens natrappen

Chapron zou woensdag het competitieduel tussen Angers en Troyes leiden, maar hij is van die wedstrijd afgehaald door de FFF. De arbiter zal spoedig door de tuchtcommissie gehoord worden, waarna zijn definitieve straf bepaald wordt.

De 45-jarige Chapron werd zondag in de blessuretijd van het duel in Nantes, bij een uitbraak van PSG, op het middenveld per ongeluk in zijn rug gelopen en aangetikt door Diego Carlos. De arbiter struikelde daardoor en gaf de Braziliaan vervolgens, nog voor hij overeind krabbelde, een schop tegen het onderbeen. (Bekijk de beelden)

Chapron bestrafte de verbouwereerde Diego Carlos ook nog eens met een gele kaart. Het was het tweede geel voor Diego Carlos en dus moest de speler van Nantes met rood van het veld.

Onopzettelijk

Na het terugzien van de beelden erkende Chapron maandag dat Diego Carlos hem onopzettelijk ten val bracht. De verdediger zal daarom niet geschorst worden door de FFF.

In een verklaring aan het Franse persbureau AFP gaf Chapron toe dat hij fout zat. "Mijn onhandige actie was ongepast, dus ik bied mijn excuses aan Diego Carlos aan."

"Door de botsing voelde ik een scherpe pijn in het deel van mijn been waar ik recent aan geblesseerd was. In een stomme reflex strekte ik mijn been in de richting van de speler."

Schandalig

Het incident leidde tot verontwaardigde reacties bij Nantes. "Dit is een grap, heel Europa lacht hierom", zei Waldemar Kita, de voorzitter van de nummer vijf van de Ligue 1, zondag. "Een schandalige actie van de scheidsrechter. Hij moet voor zes maanden geschorst worden."

Ook Nantes-middenvelder Valentin Rongier vindt dat Chapron een straf verdient. "Als wij dit doen bij een scheidsrechter, krijgen we een schorsing van tien duels."

De 45-jarige Chapron is sinds 2006 actief in de Franse Ligue 1. In 2007 floot hij zijn eerste internationale wedstrijd.