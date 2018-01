'Giggs tekent contract voor vier jaar als bondscoach Wales'

De bond van Wales heeft een persconferentie uitgeschreven voor maandagmiddag, waarin het nieuws vermoedelijk officieel wordt bevestigd.

Al eerder werd bekend dat de bond diverse gesprekken voerde met de 44-jarige Giggs. Ook Craig Bellamy, Osian Roberts en Mark Bowen stonden op de kandidatenlijst als opvolger van Chris Coleman, die in november na bijna zes jaar ontslag nam en bij Sunderland tekende.

Giggs, die 64 keer voor Wales uitkwam maar nooit op een eindtoernooi voor zijn land speelde, heeft momenteel geen vaste functie. Hij maakte er geen geheim van dat hij de opvolger wil worden van Coleman.

"Het is een geweldige baan. Ik ken de spelers en het systeem en bovendien hebben we een speler van wereldklasse in huis met Gareth Bale", zei de voormalige aanvaller onlangs in een interview.

Onder Coleman wist Wales, dat op het EK van 2016 nog knap de halve finales haalde, zich niet te plaatsen voor het WK van komende zomer in Rusland.

Van Gaal

Giggs was voor het laatst assistent-trainer van Louis van Gaal bij Manchester United. Die positie moest hij in de zomer van 2016 opgeven toen de voormalig bondscoach van Oranje werd ontslagen.

"Ik heb twee jaar gewerkt met Van Gaal en dat was een fantastische ervaring. Ik weet nu dat ik de baan van bondscoach aankan", zei Giggs in hetzelfde interview.

Giggs werd op 14-jarige leeftijd opgenomen in de jeugdopleiding van United. In 1991 debuteerde hij onder manager Alex Ferguson in het eerste elftal, waarvoor hij een recordaantal van 963 wedstrijden speelde.

Met United won Giggs twee keer de Champions League en ook de Europese Super Cup en het WK voor clubteams. Daarnaast vierde hij dertien kampioenschappen met de club en won hij vier keer de FA Cup en League Cup.

In het seizoen 2013/2014 werd de linkspoot in zijn laatste jaar als speler opgenomen in de technische staf van trainer David Moyes. Na het ontslag van de Schot maakte Giggs het seizoen af als interim-trainer, waarna hij Van Gaal ging assisteren.