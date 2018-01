Dost blijft imponeren bij Sporting met derde hattrick van seizoen

De 28-jarige spits was voor rust trefzeker en scoorde in de tweede helft nog twee keer, waarvan eenmaal uit een strafschop.

Het betekende voor Dost al zijn derde hattrick van het seizoen. In de vorige speelronde scoorde hij drie keer tegen Maritimo (5-0) en in oktober deed hij hetzelfde tegen Chaves, waarvan met 5-1 werd gewonnen.

De zeventienvoudig Oranje-international is wederom bezig aan een indrukwekkend seizoen in Portugal. In achttien competitieduels scoorde hij liefst negentien keer en in dertig officiële wedstrijden was hij tot dusver 24 keer trefzeker.

Topscorerslijst

Op de topscorerslijst van de Portugese Liga NOS bezet de oud-speler van onder meer Heracles Almelo, sc Heerenveen en VfL Wolfsburg de tweede plek achter Benfica-spits Jonas, die 21 keer scoorde. Vorig seizoen was Dost in 31 competitieduels al goed voor 34 doelpunten.

Dankzij de winst op Aves gaat Sporting ongeslagen aan de leiding met 46 punten uit achttien duels. Nummer twee FC Porto heeft een punt minder, maar komt maandag nog in actie. Benfica staat derde met 43 punten.

In de volgende speelronde gaan Dost en Sporting op bezoek bij Vitoria Setubal, dat met twaalf punten hekkensluiter is. Die wedstrijd staat komende vrijdag op het programma.