Arbiter zorgt voor bizar incident bij Nantes-PSG, knappe zege Barça

Ligue 1-koploper PSG won dankzij een doelpunt van Angel Di Maria met 0-1 van Nantes, maar na de wedstrijd in het Stade de la Beaujoire ging het vooral over een zeer opmerkelijke actie van scheidsrechter Chapron.

De Fransman werd in de slotminuten per ongeluk omver gelopen door Nantes-verdediger Diego Carlos. Chapron ging tegen de grond, maakte vervolgens een trappende beweging richting Carlos en gaf de Braziliaan tot ieders verbazing zijn tweede gele kaart. (Bekijk de beelden)

Het PSG van trainer Unai Emery gaat in Frankrijk ruim aan kop met 53 punten uit twintig duels. AS Monaco, Olympique Lyon (allebei 42 punten) en Olympique Marseille (41) volgen op gepaste afstand.

Lyon liet eerder op de dag met Memphis Depay in de ploeg en Kenny Tete als bankzitter punten liggen in het thuisduel met laagvlieger Angers door met 1-1 gelijk te spelen.

Barcelona

Aanvankelijk zag het er niet naar uit dat Barcelona zijn langverwachte uitzege op Sociedad zou boeken, want na 35 minuten was de stand in Estadio Anoeta 2-0 door doelpunten van Willian José en Juanmi.

Nog voor rust kwam Barcelona terug in de wedstrijd dankzij Paulinho. In de tweede helft maakte Luis Suarez de comeback van zijn ploeg compleet met treffers in de 51e en 71e minuut. Met name de tweede, een bekeken boogbal in de verre hoek, was fraai.

Het slotakkoord werd verzorgd door Lionel Messi. De aanvoerder was in de slotminuten trefzeker met een sublieme vrije trap, maakte daarmee zijn 366e goal in de Primera Division en lost Gerd Müller af als speler met de meeste doelpunten in één van de vijf grote Europese competities.

Koploper

Dankzij de winst op Sociedad blijft Barcelona, waar recordaankoop Philippe Coutinho wegens een blessure nog niet meedeed, royaal koploper in de Primera Division. De ploeg van trainer Ernesto Valverde heeft 51 punten uit negentien duels.

Atletico Madrid en Valencia, de nummers twee en drie, wonnen zaterdag al en volgen op respectievelijk negen en elf punten. Real Madrid staat slechts vierde met 32 punten, al heeft de 'Koninklijke' wel een wedstrijd minder gespeeld.

Over precies een week gaat Barcelona in de twintigste speelronde op bezoek bij Real Betis. Midweeks wacht eerst een uitduel met stadgenoot Espanyol in de kwartfinales van de Copa del Rey.

