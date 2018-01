Weer onderzoek FA naar racisme, ook incidenten in Spanje en Duitsland

In Engeland zou West Bromwich Albion-aanvaller Jay Rodriguez zaterdag in het met 2-0 gewonnen duel met Brighton & Hove Albion beledigende opmerkingen hebben gemaakt richting verdediger Gaëtan Bong van de bezoekers.

De 29-jarige Bong, die international is van Kameroen, lichtte nog tijdens de wedstrijd scheidsrechter Martin Atkinson in. De arbiter maakte na de wedstrijd melding van het incident, waarop de FA nu een onderzoek opent.

Vorige week startte de bond al een vergelijkbaar onderzoek naar aanleiding van een aanvaring tussen tussen Roberto Firmino (Liverpool) en Mason Holgate (Everton).

In de derby van Liverpool, die door een late treffer van Virgil van Dijk in 2-1 eindigde, zou laatstgenoemde het slachtoffer zijn van racistische uitlatingen van Firmino. Het onderzoek naar dat incident loopt nog.

Spanje

In de Primera Division krijgt de wedstrijd Levante-Celta de Vigo (0-1) van zondag wellicht een staartje. Levante-middenvelder Jefferson Lerma beschuldigt Celta-spits Iago Aspas van racistische uitspraken.

"Deze racistische uitingen mogen niet gebeuren", zei de 23-jarige Colombiaan Lerma na de nederlaag in Estadi Ciutat de València. "Ik ben naar de scheidsrechter gestapt, maar hij vertelde me dat hij moe was van alle aanmerkingen op zijn leiding en dat ik moest doorspelen. Ik denk dat we eens goed naar de videobeelden moeten kijken en daarna praten we verder."

Aspas ontkende dat hij Lerma op racistische wijze had uitgescholden. "Wat er op het veld wordt gezegd, blijft op het veld. Ik ga ook niet herhalen wat hij tegen mij heeft gezegd", aldus de Spanjaard.

De Spaanse bond heeft vooralsnog niet gereageerd. Het duel tussen Levante en Celta, waarbij zowel Lerma als de 30-jarige Aspas negentig minuten meedeed, werd beslist door een doelpunt van Celta-aanvaller Pione Sisto.

Bundesliga

In de Bundesliga vond zaterdag eveneens een incident plaats toen fans van Hannover 96 oerwoudgeluiden maakten richting Leon Balogun en Anthony Ujah, ploeggenoten van Nigel de Jong bij FSV Mainz.

Mainz ging via een statement in op het incident. "Het is ongelooflijk dat Bundesliga-spelers tot op de dag van vandaag worden geconfronteerd met rassendiscriminatie. Mainz steunt zijn spelers in de strijd tegen racisme en iedere vorm van discriminatie", zei directeur Rouven Schröder daarin.

In een verklaring liet Hannover, dat het thuisduel met 3-2 won, weten afstand te nemen van de actie van "een paar individuen". De club kondigde tevens aan de daders te gaan opsporen.

Incidenten

Recent waren er ook al diverse racistische incidenten in de voetbalwereld. Een week geleden betichtte Juventus-middenvelder Blaise Matuidi fans van Cagliari van racistisch gedrag. Een week eerder werd Hellas Verona al bestraft voor kwetsende scheldpartijen aan het adres van diezelfde Matuidi.

Bovendien ontstond zaterdag ophef na een tweet van Spartak Moskou. De Russische werkgever van Quincy Promes zette bij trainingsbeelden waarop onder anderen spits Luiz Adriano te zien was: "Zie hier hoe chocolade smelt in de brandende zon".