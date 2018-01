Klopp lyrisch over 'historische wedstrijd' tussen Liverpool en City

"Dit was een historische wedstrijd waar we het over twintig jaar nog over hebben, want het lijkt erop dat City dit seizoen niet nog een keer gaat verliezen", zei de Duitse coach tegen de BBC.

"Wereldwijd heeft men deze wedstrijd gezien. Beide ploegen speelden met hun hart. Als je kwaliteit met de juiste instelling combineert, krijg je duels als deze. Ik heb echt genoten. Je kunt wedstrijden bekijken als manager of als fan en ik geef de voorkeur aan dat laatste."

Bij rust was het zondag 1-1 (doelpunten Alex Oxlade-Chamberlain en Leroy Sané), waarna het sterke Liverpool na rust afstand nam dankzij Roberto Firmino, Sadio Mané en Mohamed Salah. De slotfase was nog spannend door goals van Bernardo Silva en Ilkay Gündogan.

Tot zondag dateerde de laatste nederlaag van City in de Premier League van 5 april 2017. Destijds was Chelsea op Stamford Bridge met 2-1 te sterk.

Problemen

De 50-jarige Klopp geeft er na de spectaculaire topper op Anfield de voorkeur aan om te kijken naar de aanvallende intenties van zijn ploeg in plaats van kritisch te kijken naar de drie tegendoelpunten.

"Wij speelden op een ongekend hoog niveau en gaven City enorm veel problemen. Ik maakte me aan het einde van de wedstrijd geen zorgen, want ik ken mijn spelers lang genoeg", doelde hij op de spannende slotfase, waarin City nog terugkwam.

"Er zal vast iemand zijn die het over onze verdediging wil hebben en het feit dat we de nul niet hebben gehouden, maar diegene kan mijn rug op."

Guardiola

City-manager Josep Guardiola was vanzelfsprekend minder te spreken over de wedstrijd, al vond hij niet dat zijn ploeg het heel slecht deed in Liverpool.

"Bij 1-1 hadden we de wedstrijd in handen, maar toen werd het ineens 4-1. Je moet stabiliteit tonen als je een tegentreffer krijgt, maar we waren duidelijk niet solide genoeg. We hebben het op een paar minuten na goed gedaan", aldus de Spanjaard.

"Complimenten voor Liverpool. We weten hoe moeilijk het is om tegen een agressieve ploeg van Klopp te spelen. We hebben nu een week om hiervan te herstellen en ons voor te bereiden op de wedstrijd tegen Newcastle United."

City, dat nog altijd ruim aan kop gaat in Engeland, ontvangt Newcastle komende zaterdag in het Etihad Stadium. Liverpool gaat twee dagen later op bezoek bij Swansea City.

