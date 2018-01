Ook Stöger zet Aubameyang uit selectie bij Borussia Dortmund

Borussia Dortmund-trainer Peter Stöger vertelde voor het duel met Wolfsburg aan het Duitse Sky dat Aubameyang zaterdag een "belangrijke en aangekondigde" teambespreking had gemist.

"Hij zei dat hij de bespreking vergeten was", aldus de coach. "Vervolgens heb ik daar deze consequentie aan verbonden. Pierre-Emerick was vandaag toch verrast dat hij niet in de selectie zit, maar nu zal er iemand op het veld staan die volledig gefocust is."

Stöger is al de derde Dortmund-trainer op rij die Aubameyang bestraft.

Feest

Zijn voorganger Peter Bosz nam in november vorig jaar maatregelen tegen de topschutter. Duitse media meldden toen dat Aubameyang tijdens de interlandperiode oud-ploeggenoot Ousmane Dembélé had opgezocht in Barcelona. Ze zouden feest hebben gevierd in een loungeclub.

In november van 2016 zette Thomas Tuchel de aanvaller voor de Champions League-wedstrijd tegen Sporting Lissabon uit de selectie. Deze keer was de Gabonees met vrienden in zijn privévliegtuig naar Milaan gereisd en de volgende dag te laat op de training verschenen.

Borussia Dortmund-VfL Wolfsburg is zondagavond om 18.00 uur begonnen.

