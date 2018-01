Van Dijk ontbreekt in topper tegen City door lichte hamstringklachten

"Virgil is licht geblesseerd. Het is geen serieuze blessure, maar hij kan vandaag niet spelen", zei Liverpool-manager Jürgen Klopp voor de om 17.00 uur begonnen wedstrijd tegen koploper City op de site van zijn club.

"Hij voelde het direct na de wedstrijd tegen Everton al een beetje. Als dit de laatste wedstrijd van het seizoen was geweest hadden we misschien het risico genomen om hem te laten spelen, maar nu is dat risico te groot."

De 26-jarige Van Dijk kende vorige week vrijdag een droomdebuut bij Liverpool, want hij maakte de winnende treffer voor zijn nieuwe ploeg in de derby tegen Everton in de derde ronde van de FA Cup: 2-1.

De oud-speler van FC Groningen en Celtic werd vorige maand door Liverpool voor circa 84 miljoen euro overgenomen van Southampton.

Georginio Wijnaldum staat zondag wel in de basis van Liverpool tijdens het duel met koploper City. Liverpool bezet de vierde plaats in de Premier League.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Premier League