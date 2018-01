Liverpool bezorgt City eerste competitienederlaag in spectaculaire topper

Voor City kwam door het verlies in Liverpool een einde aan een imposante reeks. Vanaf de start van het seizoen bleef de equipe van Josep Guardiola liefst 22 competitiewedstrijden op rij ongeslagen. De vorige nederlaag van City in de Premier League was op 5 april 2017 tegen Chelsea (2-1).

Bij rust was het zondag 1-1 (doelpunten Alex Oxlade-Chamberlain en Leroy Sané), waarna het sterke Liverpool na rust afstand nam dankzij Roberto Firmino, Sadio Mané en Mohamed Salah. De slotfase was nog spannend door goals van Bernardo Silva en Ilkay Gündogan.

Het Liverpool van manager Jürgen Klopp moest het in de topper doen zonder Virgil van Dijk. De duurste verdediger aller tijden bleef aan de kant met lichte hamstringklachten. Georginio Wijnaldum speelde negentig minuten mee bij de 'Reds'.

Ondanks het verlies blijft City ruim aan kop in Engeland. Manchester United kan het gat met de aartsrivaal tot twaalf punten verkleinen als het maandag thuis weet te winnen van Stoke City. Liverpool gaat door de zege Chelsea voorbij en staat nu derde.

Initiatief

Liverpool nam tegen City vanaf de aftrap direct het initiatief op het sfeervolle Anfield en binnen tien minuten betaalde dat zich uit in de openingstreffer. Oxlade-Chamberlain scoorde met een harde schuiver in de lange hoek, na een snelle omschakeling.

In het restant van de eerste helft had City het meeste balbezit, maar tot grote kansen kwamen de mannen van Guardiola in eerste instantie niet. Liverpool bleef via zijn snelle aanvallers gevaarlijk in de omschakeling.

Vijf minuten voor rust kwam de koploper op gelijke hoogte door de individuele klasse van Sané. De Duitser nam een crosspass geweldig mee, schoot de bal met links in de korte hoek hard binnen en zorgde daarmee voor een 1-1 ruststand.

Salah

Ook na de pauze was het een boeiend schouwspel. Nicolas Otamendi kopte namens de 'Citizens' uit een corner op de lat en City-keeper Ederson had het druk met pogingen van met name Salah.

Na een uur ging het in een tijdsbestek van enkele minuten helemaal fout voor de bezoekers. Eerst lepelde Firmino de bal langs Ederson via de binnenkant van de paal in het doel, nadat John Stones zich kinderlijk eenvoudig had laten aftroeven.

Kort daarna schoot Mané, na eerst nog de buitenkant van de paal te hebben geraakt, feilloos de 3-1 in de kruising. Weer enkele minuten later deed ook Salah een duit in het zakje. De Egyptenaar onderschepte een zwakke bal van Ederson en tilde de bal over de keeper heen in het lege doel voor de 4-1.

Alles lukte bij Liverpool en de wedstrijd leek gespeeld, maar City kwam via Silva en Gündogan in de slotfase nog terug tot 4-3. Een gelijkmaker zat er echter niet meer in.

Bournemouth-Arsenal

Arsenal bewees zichzelf een slechte dienst met een nederlaag tegen Bournemouth. Zonder sterspeler Alexis Sanchez, die door de transfersoap rond zijn persoon door coach Arsène Wenger buiten de selectie was gelaten, verloren de 'Gunners' op Dean Court met 2-1.

Hector Bellerin zette het sterkere Arsenal vroeg in de tweede helft nog op voorsprong, maar Callum Wilson en Jordon Ibe draaiden de wedstrijd volledig om. Bij beide doelpunten ging doelman Petr Cech niet vrijuit.

Het bleek genoeg voor de zesde overwinning voor Bournemouth en de zesde nederlaag voor Arsenal in de Premier League dit seizoen. De Londenaren zien daardoor de plaatsen die recht geven op Champions League-voetbal uit het zicht verdwijnen.

Door het verlies blijft Arsenal zesde, met vijf punten achterstand op nummer vijf Tottenham Hotspur. Bournemouth steeg door de bijgeschreven drie punten van plek zeventien naar dertien.

Bekijk hier het programma, de uitslagen en de stand in de Premier League