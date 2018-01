Bayern wil ook na huidig seizoen verder met 'ideaal scenario' Heynckes

Onder leiding van Heynckes heroverde de ploeg van Arjen Robben de koppositie in de Bundesliga en werd de knock-outfase van de Champions League bereikt. Reden voor de leiding van de 'Rekordmeister' om de coach te polsen voor een langer verblijf.

"We willen graag door met Jupp Heynckes", zei Karl-Heinz Rummenigge zondag in het tv-programma Wontorra. "We hebben besloten dat we vanaf 1 juli in ieder geval opnieuw een Duitse trainer willen hebben. In het ideale scenario is dat Heynckes."

Rummenigge is zich ervan bewust dat Heynckes al vaak heeft aangegeven slechts als interim-hulp te willen dienen en na dit seizoen weer te vertrekken, maar laat zich daardoor niet tegenhouden. "We geven het niet zomaar op, we gaan voor hem vechten."

De voorzitter van de raad van bestuur van Bayern volgt daarmee het charmeoffensief dat clubvoorzitter Uli Hoeness eind vorig jaar al was gestart. Die zei toen al te hopen dat Heynckes open zou staan voor een contractverlenging.