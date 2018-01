Zidane zegt na nieuwe domper dat situatie bij Real elke dag moeilijker wordt

Real ging door een doelpunt in de slotfase van Pablo Fornals met 0-1 onderuit in Santiago Bernabeu. Onder anderen Cristiano Ronaldo kreeg de nodige kansen voor de thuisploeg, maar had zijn vizier niet op scherp staan.

Zidane vond de nederlaag van Real onterecht. "Het resultaat is onverdiend en lastig te verwerken", baalde de trainer van Real na afloop van de wedstrijd. "We hadden veel kansen, maar de bal wilde er maar niet in. Dat tast het zelfvertrouwen behoorlijk aan."

De voormalig wereldvoetballer van het jaar, die donderdag officieel zijn contract bij Real verlengde tot medio 2020, was tevreden over het spel van zijn ploeg. "We hebben goed gespeeld en dit niet verdiend, maar het is niet anders. We moeten proberen om naar de positieve zaken te kijken."

Slechte periode

Vorige week speelde Real gelijk tegen Celta de Vigo (2-2) en eind vorig jaar verloor het de Clasico van FC Barcelona (0-3). Tussendoor kwam de 'Koninklijke' in de return van de bekerwedstrijd tegen Numancia niet verder dan 2-2, al plaatste de ploeg van Zidane zich wel voor de kwartfinales van de Copa del Rey.

Zidane heeft geen verklaring voor de teleurstellende resultaten. "Het is niet dat ik er geen uitleg over kan geven, maar we hebben gewoon een slechte periode. Dat gebeurt nu eenmaal en dat heeft mentaal invloed."

"We moeten nu blijven werken, want er komt weer een goede tijd en dan moeten we zorgen dat we daar klaar voor zijn", beseft hij. "Hoewel er nu veel negatieve dingen gebeuren, blijven wij zoeken naar het positieve."

Moeilijker

Door de tegenvallende resultaten is Real in de Primera Division afgezakt naar de vierde plaats. De regerend landskampioen heeft al zestien punten achterstand op koploper FC Barcelona.

"We zullen ergens een overwinning vandaan moeten halen", aldus de 45-jarige coach. "We kennen de situatie en weten dat die elke dag moeilijker wordt. We denken dus niet eens aan de competitie, maar alleen aan de volgende wedstrijd."

De eerstvolgende wedstrijd van Real is komende donderdag. Dan staat de heenwedstrijd in de Copa del Rey tegen Leganes op het programma. In de Primera Division ontvangen de Madrilenen volgende week zondag Deportivo La Coruña.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Primera Division