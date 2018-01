Van Bronckhorst houdt vast aan Jones als eerste doelman van Feyenoord

Dat maakte de oefenmeester zaterdag gelijk na afloop van de met 2-1 gewonnen oefenwedstrijd tegen FC Luzern in Marbella bekend.

Vermeer werd tegen de nummer voorlaatst van de Zwitserse Super League nog wel een helft speeltijd gegund, maar dat zag hij zelf niet zitten.

"Kenneth is erg teleurgesteld", zei Van Bronckhorst tegenover de aanwezige media, waaronder het AD, in Spanje.

"We hebben binnen de technische staf de eerste seizoenshelft geëvalueerd, met name ook met keeperstrainer Khalid Benlahsen. Daarna heb ik de beslissing genomen om door te gaan met Brad. We hebben hier met beide keepers gesproken. Voor de één hadden we goed nieuws, voor de ander minder goed nieuws. We gaan niets veranderen."

Transfervrij

Jones en Vermeer waren voor aanvang van dit seizoen ook al verwikkeld in een hevige concurrentiestrijd, maar doordat Vermeer aan het einde van de voorbereiding zwaar geblesseerd raakte, hoefde Van Bronckhorst destijds geen keuze te maken.

Jones werd door Feyenoord in de zomer van 2016 transfervrij overgenomen van NEC omdat Vermeer ook toen al een ernstige kwetsuur had opgelopen.

De 35-jarige Australiër had vorig seizoen een belangrijk aandeel in de eerste landstitel van de Rotterdammers in negentien jaar tijd, maar maakte in deze jaargang al een aantal cruciale fouten, maar dat is voor Van Bronckhorst dus geen reden om Jones naar de reservebank te degraderen.

Feyenoord bivakkeert halverwege op de teleurstellende vijfde plaats, met al veertien punten achterstand op koploper PSV, al heeft de kampioen nog wel een duel tegoed. Feyenoord hervat de Eredivisie op zondag 21 januari met uitgerekend de Klassieker tegen Ajax in de Johan Cruijff Arena.

Van Bronckhorst hield in elk geval een goed gevoel over aan het trainingskamp. "Alles is hier prima verlopen. We hebben de fysieke basis gelegd voor de tweede seizoenshelft. De groep is ook dichter naar elkaar toegegroeid. We hebben nu nog een week de tijd om ons op Ajax voor te bereiden."

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie