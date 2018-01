Kane helpt Spurs met clubrecord voorbij Everton, puntenverlies Chelsea

Nadat Heung-min Son de score had geopend, zorgde Kane voor de 2-0. Daarmee evenaarde de spits het clubrecord van Teddy Sheringham, die in zijn tijd voor de Spurs tot 97 competitietreffers kwam.

Na rust scoorde Kane wederom, waardoor hij het record van zijn illustere landgenoot afpakte. Oud-Ajacied Christian Eriksen zorgde in de slotfase zelfs nog voor 4-0.

Bij Everton had Cuco Martina een basisplaats. Davy Klaassen, die van trainer Sam Allardyce mag vertrekken, en Maarten Stekelenburg behoorden niet tot de wedstrijdselectie.

Door de zege komt Tottenham op plek vijf in de stand, met evenveel punten als nummer vier Liverpool. Die ploeg speelt zondag nog tegen koploper Manchester City, dat met 62 punten al uit zicht is. Everton is negende.

Chelsea

Chelsea leed al voor de achtste keer dit seizoen puntenverlies. Tegen Leicester speelde de ploeg van coach Antonio Conte het laatste kwart van het duel zelfs nog met een man meer, omdat verdediger Ben Chilwell met zijn tweede gele kaart uit het veld werd gestuurd. Chelsea slaagde er echter niet om daar voordeel uit te halen.

Door het puntenverlies blijft Chelsea derde, met 47 punten uit 23 duels. Manchester United heeft evenveel punten, maar een duel minder gespeeld. United treft op maandag Stoke City.

Crystal Palace won tegen Burnley voor de zesde keer dit seizoen en staat daardoor stevig in de middenmoot. Bakary Sako werd matchwinner in het met 1-0 gewonnen duel. Coach Roy Hodgson had de Nederlanders Timothy Fosu-Mensah, Jairo Riedewald en Patrick van Aanholt allemaal een basisplaats gegeven.

Kongolo

Terence Kongolo kende met Huddersfield Town geen fijn competitiedebuut. De invaller verloor met zijn nieuwe ploeg met 1-4 van West Ham United. Rajeev van la Parra stond bij de thuisploeg het hele duel op het veld.

Wesley Hoedt speelde met Southampton met 2-2 gelijk tegen het Watford FC van Daryl Janmaat en Marvin Zeegelaar. Abdoulaye Doucouré zorgde in blessuretijd voor de gelijkmaker namens Watford.

Mike van der Hoorn pakte met hekkensluiter Swansea City een punt bij Newcastle United: 1-1. De verdediger werd na een uur gewisseld, terwijl Leroy Fer en Luciano Narsingh de hele wedstrijd op de bank bleven zitten.

Davy Pröpper kende met Brighton & Hove Albion geen gelukkige middag. De equipe ging met 2-0 ten onder bij West Bromwich Albion en blijft daardoor onderin de Premier League hangen.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Premier League