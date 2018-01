Ongelukkig debuut De Jong voor Mainz, Real onderuit tegen Villarreal

De Jong, die vorige week zijn contract liet ontbinden bij Galatasaray en nog diezelfde dag voor een halfjaar bij Mainz tekende, veroorzaakte in de met 3-2 verloren uitwedstrijd tegen Hannover 96 een strafschop.

De 81-voudig Oranje-international haalde zeven minuten voor rust Felix Klaus neer in het zestienmetergebied, waarna de bal op de stip ging. De penalty werd vervolgens benut door Niclas Fullkrug, die ook de andere twee doelpunten voor Hannover voor zijn rekening nam.

De Jong speelde tot twaalf minuten voor tijd mee bij zijn competitiedebuut voor Mainz, waar Yoshinori Muto en Alexander Hack voor een 0-2 voorsprong hadden gezorgd. Mainz blijft met zeventien punten wel net boven de degradatiestreep. De 'Karnevalsverein' bezet na achttien wedstrijden de vijftiende plek in de Bundesliga.

Gouweleeuw

Jeffrey Gouweleeuw boekte met FC Augsburg een 1-0 thuiszege op Hamburger SV. De verdediger kwam de hele wedstrijd in actie voor de thuisploeg. Bij HSV bleef Rick van Drongelen negentig minuten op de bank.

Karim Rekik ontbrak door een blessure bij Hertha BSC, dat met 1-0 verloor bij VfB Stuttgart. Bij Eintracht Frankfurt, dat op eigen veld met 1-1 gelijkspeelde tegen SC Freiburg, waren Jetro Willems en Jonathan de Guzman eveneens niet van de partij door een kwetsuur.

RB Leipzig nam dankzij een 3-1 thuiszege op Schalke 04 de tweede plaats over van de 'Königsblauen'. Naby Keita, Timo Werner en Bruma scoren namens Leipzig en Naldo vond tussendoor het net voor de bezoekers.

Leipzig staat na achttien wedstrijden op 31 punten en heeft een punt meer dan Schalke. De achterstand van de nummer twee op koploper Bayern München, dat vrijdag met 1-3 won bij Bayer Leverkusen, is maar liefst dertien punten.

Real Madrid

In Spanje ging Real in de slotfase onderuit tegen Villarreal: 0-1. Pablo Fornals maakte twee minuten voor tijd het enige doelpunt van de wedstrijd. De middenvelder scoorde met een fraai stiftje.

Het was niet de wedstrijd van Cristiano Ronaldo. De Portugees schoot in de eerste helft op de paal, miste op slag van rust een enorme kans en had bovendien een strafschop moeten hebben.

Real liep voor de derde keer op rij tegen puntenverlies aan in de Primera Division. De 'Koninklijke' speelde vorige week gelijk bij Celta de Vigo (2-2) en verloor eind vorig jaar thuis de Clasico tegen FC Barcelona (0-3). De laatste keer dat Real op eigen veld twee keer op rij verloor, was in 2009.

Op de ranglijst neemt Real met 32 punten uit achttien wedstrijden de vierde plek in. Villarreal staat met een punt minder vijfde, maar heeft wel een duel meer gespeeld.

Atletico Madrid

Atletico Madrid kwam later op zaterdag wel tot winst in de uitwedstrijd tegen Eibar: 0-1. Kevin Gameiro kroonde zich tot matchwinner in het Estadio Municipal de Ipurua.

Atletico staat met 42 punten uit negentien duels tweede. De ploeg van coach Diego Simeone heeft zes punten achterstand op koploper FC Barcelona, dat zondag in Baskenland nog op bezoek gaat bij Real Sociedad.

Ook Valencia boekte op bezoek bij Deportivo La Coruña een overwinning: 1-2. Het elftal van trainer Marcelino Garcia is met veertig punten derde.

