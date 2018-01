Van der Sar legt lot als algemeen directeur in handen van trainer Ten Hag

"We hebben nu drie verschillende trainers in een jaar. Als de progressie de komende periode uitblijft, wordt het ook tijd om naar mezelf te kijken. Dan heb ik het niet over de titel, maar vooral over de vooruitgang die we willen zien", zei Van der Sar tegenover de aanwezige media, waaronder VI, op het trainingskamp van de Amsterdamse club in de Portugese Algarve.

De hoogste baas bij Ajax besloot eind december na de uitschakeling door FC Twente in de achtste finales van de KNVB-beker in samenspraak met directeur spelerszaken Marc Overmars de toenmalige coach Marcel Keizer te ontslaan en Ten Hag over te laten komen van FC Utrecht.

"Het was de zwaarste beslissing op werkgebied in mijn leven", aldus Van der Sar. "We hebben alles meegewogen en hebben het uitgebreid gemonitord. We hebben het ambitieniveau voor ogen waar we naartoe willen, maar zagen te weinig progressie. Een goed moment is er nooit."

Behapbaar

Met Keizer aan het roer strandde Ajax in de eerste seizoenshelft niet alleen voortijdig in het nationale bekertoernooi, maar slaagde het er ook voor het eerst sinds de jaargang 1965/66 niet in om via de voorrondes een Europees hoofdtoernooi te bereiken.

Ten Hag moet ervoor zorgen dat Ajax in de tweede seizoenshelft in de competitie een achterstand van vijf punten goedmaakt op PSV en zo dan in elk geval nog de langverwachte 34e landstitel uit de clubhistorie in de wacht sleept.

"Dat wordt wel tijd, het is alweer bijna vier jaar geleden. De achterstand van vijf punten is behapbaar. Daar moeten vooral de spelers zich bewust van zijn", stelde Van der Sar.

De geboren Voorhoutenaar wilde niet prijsgeven of Overmars er hetzelfde als hem over denkt en ook in de spiegel gaat kijken als de samenwerking met Ten Hag mislukt.

"Jullie vragen het mij en dit is mijn mening. Ik praat niet voor Marc, dit is ook niet bekend bij de raad van commissarissen."

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie