Periodetitel Fortuna smaakt naar meer volgens trotse Schuurs en Oliseh

De Limburgers waren al zeker van een ticket voor de play-offs om promotie/degradatie, maar hadden nog een punt nodig voor een tastbare prijs. Die kwam er door een 2-1 zege op de Amsterdamse beloften.

"Het was heel zwaar", zei Oliseh na afloop voor de camera van FOX Sports. "Dit was tot nu toe de lastigste wedstrijd van het seizoen. De spelers hadden er moeite mee, want dit is de eerste titel die ze winnen. Maar we hadden een wedstrijdplan en dat pakte goed uit."

Fortuna won in de zomer van 1995 voor het laatst een prijs. Toen kroonde de club uit Sittard zich tot kampioen van de Eerste Divisie. "We zijn hier heel erg trots op. We wilden koste wat kost winnen. Niet alleen voor ons, maar ook voor de fans."

"Ze hebben hier al meer dan twintig jaar niets meer mogen vieren. De club was vorig jaar januari nog op sterven na dood en nu winnen we een periodetitel", omschreef Oliseh het succes van zijn Fortuna.

Schuurs

Ook captain Schuurs was door het dolle heen. "Dit is gewoon fantastisch. Voor het publiek en iedereen", jubelde de pas 18-jarige verdediger, die de jeugdopleiding doorliep in Sittard.

"Het was spannend tot het laatst, maar ik vind dat we dit hebben verdiend. Hier gaan we van genieten samen. Het mislopen van de eerste periode was een leermoment. Nu hebben we laten zien dat we het wel kunnen. Daar zijn we enorm trots op."

Kampioen

Als het aan de Limburger ligt, eindigt het hier niet en sluit hij zijn periode bij Fortuna af met het kampioenschap. "Ja, natuurlijk. Maar we nu gewoon op naar de volgende wedstrijd, punten pakken en kijken waar het eindigt. Op naar meer."

Schuurs zelf vertrekt komende zomer naar Ajax, dat de centrale verdediger onlangs voor vierenhalfjaar vastlegde. "Of ik volgend jaar met Ajax tegen Fortuna speel? Zeker weten."

Oliseh daarentegen rekent zich nog niet rijk. "De competitie duurt nog lang", benadrukte de Nigeriaan. "Als je twee of drie keer verliest, ben je weer terug bij af en dat willen we niet."

