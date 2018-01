Mourinho voelt minachting en wil geen woorden meer vuilmaken aan Conte

De twee kemphanen liggen al weken met elkaar overhoop, maar de Portugees wil daar geen woorden meer aan vuilmaken en het hoofdstuk na flink wat vuilspuiterij over en weer afsluiten.

"Als je iemand beledigt, kun je een reactie terugverwachten", zei Mourinho vrijdag op een persconferentie over zijn verbale strijd met Conte. "Maar je kunt ook verachting en geen gehoor krijgen."

Het gekrakeel begon toen Mourinho indirect naar de Italiaan had verwezen door hem een "clown" te noemen. Conte kwalificeerde de Portugees daarop als "dement en seniel".

Mourinho herinnerde hem daarom fijntjes aan zijn schorsing voor het Italiaanse matchfixingschandaal, waarna Conte zijn rivaal op zijn beurt weer een "miezerig mannetje" en "toneelspeler" noemde.

Gevoelige snaar

Volgens Mourinho ligt de schuld van de ruzie bij Conte. "De eerste keer dat hij me beledigde reageerde ik daar nog wel op", aldus de 'Special One'. "Met mijn weerwoord raakte ik een gevoelige snaar bij hem."

"Toen beledigde hij me nog eens, maar ik trap er niet nog eens in. Ik voel alleen nog maar minachting en hul me verder in stilzwijgen. Daarmee is de kous voor mij af", aldus Mourinho

Op 25 februari staan de twee oog in oog met elkaar. Dan komt met Conte met Chelsea op bezoek bij Manchester United. Die twee ploegen zijn momenteel met elkaar verwikkeld in een strijd om de tweede plaats in de Premier League.

Conte zinspeelde eerder al op een goed gesprek rond dat duel. "Dan kunnen we allebei tekst en uitleg geven. Ik weet alleen niet of hij dat wel aandurft, met mij alleen."

