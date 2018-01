Fortuna Sittard pakt tweede periodetitel na zege op Jong Ajax

Fortuna Sittard wist dat het aan een zege voldoende had om de tweede periode veilig te stellen. De ploeg van trainer Sunday Oliseh had al een play-offticket op zak omdat de enige overgebleven concurrent in deze periode, NEC, ook al zeker was van deelname aan de promotie/degradatiewedstrijden aan het einde van het seizoen.

De laatste keer dat Fortuna Sittard erin slaagde om een prijs te pakken was alweer bijna 23 jaar geleden toen de geelgroene brigade zich in het seizoen 1994/1995 tot kampioen van de Eerste Divisie kroonde.

Fortuna Sittard stond tegen een zwaar gehandicapt en een wel heel jeugdig Jong Ajax (een groot deel van de vaste kern is met de eerste selectie mee afgereisd naar Portugal voor een traningskamp) halverwege al op een 2-0 voorsprong door twee doelpunten van uitblinker Djibril Dianessy.

Na rust maakte de thuisclub het zichzelf echter onnodig moeilijk en werd het via een rake kopbal van Dani de Wit in de slotfase zelfs nog 2-1, maar uiteindelijk bleef Fortuna Sittard met hangen en wurgen overeind.

Fortuna Sittard bleef daardoor ook de reguliere stand aanvoeren met één punt voorsprong op nummer twee NEC, al hebben de Nijmegenaren wel een wedstrijd minder gespeeld.

Lijnders

Jong Ajax haakte als gevolg van de nederlaag voorlopig af in de titelstrijd. De Amsterdamse beloften, die volgens de regels van de KNVB toch al niet kunnen promoveren, hebben als nummer drie op de ranglijst vijf punten minder dan Fortuna Sittard.

NEC zette met de van Liverpool overgekomen Pepijn Lijnders voor het eerst als coach op de bank op eigen veld het deze jaargang uiterst teleurstellend presterende Go Ahead Eagles kinderlijk eenvoudig met 5-1 opzij.

NEC had de zege te danken aan een hattrick van Anass Achahbar en treffers van Ferdi Kadioglu en Jari Schuurman. Tussendoor was de kersverse aanwinst Aaron Nemane nog wel verantwoordelijk geweest voor de gelijkmaker namens Go Ahead Eagles.

Nummer vier Telstar kwam niet verder dan een 0-0 gelijkspel op bezoek bij MVV Maastricht. Nummer vijf Jong PSV verloor voor eigen publiek verrassend met 1-2 van Helmond Sport.

Verder waren er overwinningen voor SC Cambuur (3-2 tegen De Graafschap), Almere City (1-3 tegen FC Den Bosch), RKC Waalwijk (1-0 tegen Jong AZ), FC Volendam (3-1 tegen FC Oss), FC Eindhoven (2-1 tegen FC Emmen) en FC Dordrecht (0-2 tegen Jong FC Utrecht).

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Jupiler League