Roda JC hoopt zo spoedig mogelijk nieuwe eigenaar te krijgen

Grootaandeelhouder Frits Schrouff (77) wil al een tijdje van zijn aandelen af, maar de beoogde overname door Aleksei Korotaev werd begin vorig jaar opgeschort toen de Zwitserse investeerder met Russische achtergrond werd aangehouden in Dubai.

Korotaev zou een ongedekte cheque hebben uitgeschreven. Hij is inmiddels op borgtocht vrij, maar heeft wel een miljoenenclaim gekregen. Die juridische kwestie sleept nog altijd voort en dat leidt tot ongeduld in Kerkrade.

"Het geduld van Aleksei, maar zeker ook van iedereen die Roda JC een warm hart toedraagt, wordt zwaar op de proef gesteld", aldus Collard.

Lastige situatie

"En ook Frits wil van zijn formele verplichting en aandelenlast af. Daarom zitten we in een lastige situatie. Hoewel het gevoel van Aleksei voor Roda JC onveranderd is, komen er regelmatig andere partijen in beeld die interesse in onze club hebben. En aangezien wij niet in een luxepositie zitten, kunnen wij het ons niet permitteren om nog veel langer te wachten."

Zowel Schrouff als de clubleiding van Roda JC wil het liefste met Korotaev in zee gaan. De hekkensluiter van de Eredivisie sluit echter ook een andere eigenaar niet uit.

"Hoewel er momenteel nog niets concreets speelt, blijft Roda JC een heel aantrekkelijke club met veel mogelijkheden", vertelde Collard, die erkent dat Roda JC toe is aan "een rigoureuze koerswijziging".

"Sinds de opening van het Parkstad Limburg Stadion bedroegen de inkomsten van de club elk seizoen ongeveer 11 miljoen euro. Dat is onvoldoende om een structureel verblijf in de Eredivisie te garanderen."

