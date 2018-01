'Ajax wil zich versterken met FC Utrecht-aanvaller Labyad'

Dat brengt Voetbal International vrijdagavond naar buiten.

Labyad heeft bij FC Utrecht nog een contract tot de zomer van 2020. Het is niet bekend hoe hoog de transfersom is die de Domstedelingen verlangen voor de zesvoudig international van Marokko.

Labyad is bezig aan een uistekend tweede seizoen bij FC Utrecht. In de dertien competitiewedstrijden die hij vooralsnog in actie kwam, wist hij liefst zeven keer te scoren, waarmee hij clubtopscorer is.

Labyad nam begin november in het met 1-2 gewonnen duel met Ajax in de Johan Cruijff Arena zelfs nog beide Utrechtse doelpunten voor zijn rekening, waarvan de laatste vlak voor tijd.

Ten Hag

Mocht Labyad daadwerkelijk naar Ajax verkassen, dan wordt hij herenigd met trainer Erik ten Hag, die hem in de zomer van 2016 naar FC Utrecht haalde en onlangs in Amsterdam de ontslagen Marcel Keizer opvolgde.

Ten Hag weigerde zelf vrijdag bij zijn perspraatje op de het trainingskamp in de Portugese Algarve in te gaan op de vermeende interesse van Ajax in Labyad.

"Zakaria Labyad is een speler die minimaal in de top drie van Nederland hoort te spelen", was het enige wat de oefenmeester erover kwijt wilde.

Labyad kwam voor zijn komst naar FC Utrecht uit voor Fulham, Sporting Lissabon, Vitesse en PSV, waarvoor hij op 25 februari 2010 in de Europa League-confrontatie tegen Hamburger SV (3-2) zijn debuut op profniveau maakte.