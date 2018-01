Fraser vertrekt na dit seizoen definitief als trainer van Vitesse

De 51-jarige Fraser dient zijn contract uit en neemt dan komende zomer afscheid van de Arnhemmers.

"Het waren twee mooie jaren", aldus de oefenmeester. "Althans, ik moet zorgen dat ik die vol maak. Want we moeten presteren en we hebben nog een tweede helft van het seizoen voor de boeg."

Fraser leidde Vitesse in zijn eerste jaar naar de winst van de KNVB-beker. Dat betekende de eerste hoofdprijs in de 125-jarige clubhistorie. Halverwege dit seizoen staat de geel-zwarte formatie op de achtste plaats in de Eredivisie.

Fraser vindt dat Vitesse in ieder geval de play-offs om Europees voetbal moet halen. "En eigenlijk zelfs winnen. Dat is onze enige kans op Europees voetbal."

Het aanstaande afscheid van Fraser diende zich vorige maand al aan. De voormalige verdediger van onder meer Feyenoord en het Nederlands elftal liet in het NOS-programma Studio Voetbal duidelijk blijken de bemoeienis van twee buitenlandse leden van de raad van commissarissen bij het technische beleid zat te zijn. Om die reden stapte technisch directeur Mo Allach in november al over naar Maccabi Haifa.

Inspraak

"De commissarissen hebben mijn werk zeker niet makkelijker gemaakt", zei Fraser. "Elke trainer staat voor zijn visie, ideeën en zijn opstelling." De commissarissen probeerden onder meer inspraak te krijgen in de opstelling en speelstijl.

Even leek het er zelfs op dat Fraser al in de winter zou vertrekken, maar hij heeft met de clubleiding afgesproken het seizoen af te maken en dus niet zijn contract in te leveren. "Dit is een keuze die we gezamenlijk gemaakt hebben, in het belang van beide partijen", legt Fraser uit.

Algemeen directeur Joost de Wit gaat samen met Marc van Hintum, die de taken van Allach tijdelijk heeft overgenomen, op zoek naar een nieuwe hoofdcoach. "Dat zullen we zorgvuldig doen. En als er nog een nieuwe technisch directeur wordt aangetrokken, betrekken we die er ook bij."

Vitesse is de tweede Eredivisieclub waar Fraser trainer is. Van februari 2014 tot medio 2016 had hij ADO Den Haag onder zijn hoede. Daarvoor was hij assistent-bondscoach bij Jong Oranje.

Vitesse begint op dinsdag 16 januari aan de tweede seizoenshelft met de inhaalwedstrijd tegen Sparta Rotterdam op Het Kasteel.

