Van Bronckhorst heeft keuze tussen Jones en Vermeer al gemaakt

"Ik heb er met keeperstrainer Khalid Benlahsen over gepraat", zegt Van Bronckhorst vrijdag in gesprek met het Algemeen Dagblad.

"Jones en Vermeer komen allebei in actie zaterdag. We spelen twee oefenwedstrijden, tegen Noordwijk en FC Luzern. Ik moet de keepers zelf nog vertellen wat we gaan doen. Dat doe ik in Spanje."

Het heeft er alle schijn van dat Van Bronckhorst in de competitie Jones laat staan. Op de training van vrijdag liet hij bij het afsluitende partijspel zijn beoogde basiself voor de Klassieker tegen Ajax spelen met de 35-jarige Australiër onder de lat.

Jones en Vermeer waren voor aanvang van dit seizoen ook al verwikkeld in een hevige concurrentiestrijd. Doordat Vermeer toen aan het einde van de voorbereiding zwaar geblesseerd raakte, hoefde Van Bronckhorst destijds geen keuze te maken.

Haps

Van Bronckhorst kan bij de hervatting van de Eredivisie naast Vermeer ook weer beschikken over de eveneens langdurig uitgeschakelde verdedigers Eric Botteghin, Jan-Arie van der Heijden en Ridgeciano Haps, al is het de vraag of het drietal tegen Ajax gelijk weer aan de aftrap verschijnt.

"Haps is het minst lang er uit, hij kan Ajax-uit halen", aldus Van Bronckhorst. "Botteghin en Van der Heijden zijn er maanden uit geweest. Zij moeten ritme opdoen. Ze zullen wel tegen Noordwijk spelen. Die wedstrijd is daar ideaal voor."