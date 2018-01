KNVB-bekertoernooi krijgt per direct Toto als sponsornaam

In het verleden had het bekertoernooi, dat in 1899 zijn eerste editie kende, ook al elf seizoenen een sponsornaam. Van 1995 tot en met 2005 heette het de Amstel Cup en in het seizoen 2005/2006 werd gestreden om de Gatorade Cup.

De KNVB kondigde vrijdag ook nog een eenmalige noviteit aan. Omdat het dit seizoen de honderdste editie is van het bekertoernooi is de beker van goud in plaats van zilver.

De gouden beker werd vrijdagmiddag op het trainingscentrum van de KNVB in Zeist onthuld, exact honderd dagen voor de finale in De Kuip. Bij de presentatie waren veel oud-winnaars en finalisten aanwezig, onder wie Kees Kist, John de Wolf, Regillio Vrede en Joost Broerse.

Kwartfinales

Feyenoord, PSV, SC Cambuur, FC Twente, sc Heerenveen, AZ, PEC Zwolle, Willem II en Roda JC maken als kwartfinalisten nog kans op de eerste en enige gouden beker. De kwartfinales worden op 30 en 31 januari en 1 februari gespeeld. De eindstrijd is dit jaar op zondag 22 april.

In het buitenland zijn veel meer bekertoernooien met een sponsornaam. Zo heet het Belgische bekertoernooi sinds enkele jaren de Croky Cup en in Engeland wordt gespeeld om de Emirates FA Cup.

