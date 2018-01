Trainer Valverde lyrisch na nieuwe show Barcelona en Messi

"De eerste helft was buitengewoon op elk niveau", aldus Valverde nadat Barcelona zich met Jasper Cillessen op doel simpel had geplaatst voor de kwartfinales van de Copa del Rey.

"We waren volledig geconcentreerd tegen een tegenstander waar we heel veel respect voor hebben en die het ons al lastig heeft gemaakt dit seizoen", zei de trainer, die met zijn ploeg de vorige twee wedstrijden deze jaargang tegen Celta gelijkspeelde (2-2 in de competitie, 1-1 in de heenwedstrijd in de beker).

De Catalanen stonden donderdag bij rust al met 4-0 voor in Camp Nou door twee fraaie treffers van Lionel Messi, beide op aangeven van Jordi Alba. De Argentijn staat nu op 22 goals in 25 officiële wedstrijden dit seizoen voor Barça.

Messi verzorgde bovendien de assist voor de 3-0 van Alba. Luis Suarez maakte het vierde doelpunt van de eerste helft. Vlak voor tijd tekende Ivan Rakitic voor de 5-0 eindstand.

"Messi en Jordi Alba creëren het hele seizoen al veel gevaarlijke kansen voor ons", stelde Valverde. "Zij zijn spelers die elkaar altijd weten te vinden en zeer goed in vorm zijn."

Alba

Alba prees zich na de show tegen Celta gelukkig dat hij in één elftal mag spelen met Messi. "Het is een luxe om zijn teamgenoot te zijn, Leo is de beste speler ooit", jubelde de linksback.

"We hebben een geweldige wisselwerking. We proberen elkaar altijd te vinden in het veld om goals te maken en vandaag is dat drie keer gelukt."

Barcelona deed het tegen Celta nog zonder de aankopen Coutinho en Yerry Mina.

Naast Barça hebben Espanyol, Sevilla, Real Madrid, Atletico Madrid, Valencia, Alaves en Leganes de kwartfinales van de Spaanse beker bereikt. Vrijdag volgt de loting. "Ik hoop dat het niet Real Madrid wordt", zei Valverde.