Frankrijk trekt voorlopig stekker uit doellijntechnologie na reeks fouten

De Franse profliga (LFP) maakte het besluit donderdag bekend. Zowel in de Ligue 1 als in de Coupe de la Ligue zal doellijntechnologie tot nader order niet meer worden ingezet.

Directe aanleiding vormen twee storingen deze week tijdens het bekertoernooi Coupe de la Ligue. Bij de kwartfinale woensdag tussen Paris Saint-Germain en Amiens (2-0) zag het door het bedrijf Goalcontrol geleverde systeem het tweede doelpunt van de Parijzenaars over het hoofd. Op aangeven van de video-assistent werd de treffer alsnog toegekend.

Bij Angers tegen Montpellier (0-1) gebeurde op dezelfde dag het tegenovergestelde. Het horloge van de scheidsrechter begon plotseling te trillen, ten teken dat de bal over de doellijn zou zijn geweest, terwijl daar in werkelijkheid geen sprake van was. De arbiter doorzag de fout en besloot de technologie in de tweede helft niet meer te gebruiken.

Storingen

De LFP wijst erop dat het Duitse bedrijf dat de technologie levert al eerder op de vingers is getikt. "We hebben op 21 december al aan de bel getrokken door de vele storingen die werden geconstateerd. Uit voorzorg maken we voorlopig geen gebruik meer van het systeem. De raad van bestuur bekijkt volgende week hoe het nu verder moet", staat in het persbericht.

De Franse bond introduceerde met ingang van het seizoen 2015/2016 doellijntechnologie in de Ligue 1. Discussies over ballen die de doellijn wel of niet hadden gepasseerd, moesten daarmee tot het verleden behoren. Dat doel blijkt echter niet te zijn bereikt.

De KNVB maakt in Nederland bij sommige wedstrijden gebruik van Hawkeye. Dat systeem, dat ook in onder meer de Premier League wordt ingezet om de doellijn te bewaken, zorgt in tegenstelling tot Goalcontrol tot nu toe voor weinig controverse.