Real-trainer Zidane zet handtekening onder contractverlenging tot 2020

"Het is getekend", aldus Zidane, die in augustus al een mondeling akkoord bereikte met de clubleiding. De contractverlenging was daardoor een formaliteit geworden.

De 45-jarige Zidane is bezig aan zijn derde seizoen als trainer van Real, waar hij als speler al succesvol was. In 2002 scoorde hij voor de 'Koninklijke' in de met 2-1 gewonnen Champions League-finale tegen Bayer Leverkusen.

In 2011 ging hij bij de Madrilenen aan de slag als sportief directeur en daarna werkte hij als assistent van trainer Carlo Ancelotti en als coach van Real Madrid B. In januari 2016 volgde Zidane de ontslagen hoofdtrainer Rafael Benítez op.

Onder leiding van de Gouden Bal-winnaar van 1998 veroverde Real in 2016 en 2017 de Champions League en vorig jaar werd ook de landstitel gepakt.

Minder

Dit seizoen presteert Zidane minder met Real. De Madrilenen staan vierde in de Primera Division met zestien punten achterstand op FC Barcelona, dat wel een wedstrijd meer heeft gespeeld.

Woensdag bereikte Real de kwartfinales van de Copa del Rey, maar dat gebeurde niet overtuigend. De ploeg van Zidane speelde de return tegen Numancia, dat uitkomt op het tweede niveau, met 2-2 gelijk. Door de 0-3 zege in de heenwedstrijd was dit wel voldoende om door te gaan.

