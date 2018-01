FC Barcelona contracteert met Mina eerste Colombiaan in clubgeschiedenis

In 1964 mocht Mina's landgenoot Lauro Mosquera wel al een oefenduel in het 'Blaugrana' spelen, maar hij werd te licht bevonden voor een langer verblijf en speelde dus nooit een officieel duel voor Barcelona.

Mina tekent een contract tot medio 2023 bij de koploper in de Primera Division. In zijn verbintenis is een vaste transferclausule opgenomen van 100 miljoen euro.

Met de centrumverdediger heeft trainer Erneste Valverde er een optie bij in zijn achterhoede. Mina moet op termijn de opvolger van Javier Mascherano worden in Camp Nou. De 33-jarige Argentijn heeft nog een contract tot en met de zomer van 2019.

Met zijn 1.95 meter wordt Mina de langste speler in de huidige selecie van de Catalaanse grootmacht. Gerard Piqué is één centimeter kleiner.

WK

In Zuid-Amerika maakte Mina naam als veel scorende verdediger. In 33 duels bij Palmeiras maakte hij acht treffers. Eerder speelde hij in eigen land voor Deportivo Pasto en Santa Fe. Met die laatste club werd hij landskampioen en veroverde hij de Copa Sudamericana. In 2016 pakte Mina met Palmeiras de titel in Brazilië.

De verwachting is dat de negenvoudig international (drie goals) komende zomer tot de WK-selectie van zijn land behoort. In de poulefase in Rusland neemt Colombia het op tegen Japan, Polen en Senegal.

FC Barcelona speelt donderdagavond nog zonder de nieuwkomer in de Copa del Rey thuis tegen Celta de Vigo. Het heenduel in de achtste finale eindigde in 1-1.

