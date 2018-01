Arbiter Kuipers ziet Makkelie als zijn opvolger op EK's en WK's

"Het WK wordt mijn laatste grote toernooi", aldus de 44-jarige Kuipers, die al op de EK's van 2012 en 2016 en het WK van 2014 actief was. "Met Makkelie komt er daarna iemand aan die mij prima kan vervangen. Hij krijgt niet alleen al mooie wedstrijden, hij fluit ook erg goed."

De tien jaar jongere Makkelie promoveerde vorig jaar al naar de elitegroep van de Europese scheidsrechters. Hij is met Kuipers de enige Nederlander in die categorie. Omdat per land normaal gesproken maar één scheidsrechter naar een EK of WK mag, moet Makkelie voor zijn eerste grote toernooi wachten tot Kuipers een stap terug doet.

"En dat ga ik dus doen. Ik reken erop dat Makkelie op het EK 2020 fluit", zegt Kuipers. "En als hij fit blijft en de dingen doet die hij nu doet, dan fluit hij in 2022 ook op het WK in Qatar."

Leeftijdsgrens

Kuipers zal na het WK in Rusland waarschijnlijk niet helemaal stoppen. "De leeftijdsgrens is weg, dus ik denk dat ik gewoon blijf fluiten, zowel in de Eredivisie als internationaal. Alleen de grote toernooien laat ik schieten. Dat is goed voor de doorstroming. Ik word bijna 45, na het WK is het tijd voor een ander."

Overigens is het nog niet helemaal zeker dat Kuipers, die in 2014 de Champions League-finale leidde, naar het WK gaat. Hij moet nog de bevestiging krijgen van de FIFA, maar de arbiter rekent er al wel op dat hij in Rusland fluit.

"Als ik zie hoe tevreden de FIFA is over 'Team Kuipers', dan twijfel ik niet. Het zou me verbazen als ik niet naar het WK ga."