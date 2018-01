PSV gelijk tegen Braziliaans kampioen Corinthians bij oefentoernooi in VS

Vrijdag sluit de ploeg van trainer Phillip Cocu, die op trainingskamp is in Florida, het toernooi af met een wedstrijd tegen een andere Braziliaanse club. In het Spectrum Stadium is Fluminense dan de tegenstander. De eerste Eredivisiewedstrijd van PSV in 2018 is zondag 21 januari uit tegen Heracles Almelo.

PSV begon tegen Corinthians in de sterkst mogelijke opstelling. Hirving Lozano, Luuk de Jong en Steven Bergwijn vormden de voorhoede, terwijl de al langer geblesseerde Jürgen Locadia in Nederland is achtergebleven. Bart Ramselaar keek vanwege een lichte kwetsuur toe in het stadion.

Aan de kant van Corinthians begonnen ook bekende namen. Doelman Cassio Ramos en rechtsback Fagner speelden jaren geleden enkele Eredivisiewedstrijden voor PSV en ook oud-Feyenoorder Colin-Kazim Richards mocht starten bij de Brazilianen.

Strafschoppenserie

Na rust stond het drietal niet meer op het veld, want Corinthians wisselde halverwege het gehele elftal. De stand was op dat moment 1-0 voor de Braziliaanse club. Jadson, jarenlang spelend voor Shakhtar Donetsk, vond met een vrije trap vanaf links Rodriguinho en die klopte Zoet met een kopbal bij de tweede paal.

In de loop van de tweede helft voerde ook Cocu veel wisselingen door. De 18-jarige aanvaller Donyell Malen, afgelopen zomer overgekomen van Arsenal, maakte zijn officieuze debuut in de hoofdmacht van de Eindhovenaren en ook Cody Gakpo, eveneens 18 jaar, kwam binnen de lijnen.

Malen was dicht bij de gelijkmaker en invaller Mauro Junior kreeg de bal er tot twee keer toe niet in. Vlak voor tijd was het Lammers, in de ploeg gekomen voor Luuk de Jong, die alsnog voor de verdiende 1-1 tekende. Bij een scrimmage voor het Braziliaanse doel tikte hij attent binnen.

Overigens werden er na afloop nog strafschoppen genomen. Adam Maher, Daniel Schwaab, Santiago Arias en Malen schoten raak namens PSV, maar Lammers miste. Omdat bij Corinthians niemand faalde kregen zij een extra punt in de strijd om de Florida Cup.